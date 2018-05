Z popradského jazera v Kvetnici vytiahli kanvicu i hasiaci prístroj

Čistenie samotného jazera skomplikovali víkendové prívalové dažde, ktoré výrazným spôsobom znížili priezračnosť vody.

Poprad 28. mája (TASR) - Viac ako 50 dobrovoľníkov sa v nedeľu (27.5.) stretlo na brigáde pri vodnej ploche v bývalom kameňolome v popradskej mestskej časti Kvetnica. Podujatie s názvom Pre krajšiu Kvetnicu pripravilo mesto Poprad v spolupráci s Potápačským klubom (PK) Vodnár s cieľom vyčistiť vodnú plochu a jej okolie od odpadu. Informoval o tom hovorca mesta Poprad Marián Galajda s tým, že počas dopoludnia sa 16 potápačom a ostatným dobrovoľníkom podarilo vyzbierať približne 100 kilogramov odpadu.



Čistenie samotného jazera skomplikovali víkendové prívalové dažde, ktoré výrazným spôsobom znížili priezračnosť vody. Podľa Pavla Kráľa z PK Vodnár to bola veľká smola, pretože ešte pred pár dňami tam bola dobrá dohľadnosť. "Teraz to bolo naozaj po hmate, pretože dohľadnosť bola v prvých šiestich metroch len okolo pol metra. Podmienky teda boli naozaj kruté, no navzdory tomu sa podarilo urobiť kus roboty, takže obdivuhodný výkon. Vytiahli sme klasický turistický odpad, pet fľaše, plechovky, kopu sklenených fliaš, konzervy. Ale našli sme aj jeden hasiaci prístroj či dokonca aj rýchlovarnú kanvicu," uviedol Kráľ, ktorý je okrem iného tiež dlhoročný koordinátor podujatia Čisté vody vo Vysokých Tatrách.



Ponor bol podľa potápačov príjemný, našli množstvo odpadu a čo sa dalo, vytiahli na breh. "Podľa toho, čo sme videli, je tam toho ešte veľmi veľa a bude to na viac etáp. Budeme radi, ak to po ľuďoch, ktorí si takto uľahčujú život, upraceme a spolu tu vytvoríme krásne oddychové miesto pre Popradčanov," doplnil po vynorení potápač Vladimír Pivko z PK Vodnár.



Mesto Poprad v tejto súvislosti uzavrelo s PK Vodnár zmluvu o bezodplatnej spolupráci pri zabezpečení čistoty, poriadku a pravidelnom monitoringu vodnej plochy v Kvetnici. "Som veľmi rád, že táto akcia je hneď prvým konkrétnym výsledkom. Aj vďaka zveľadeniu tejto lokality by Kvetnica mala byť ešte krajšia a atraktívnejšia," uzavrel primátor Popradu Jozef Švagerko.



Dobrovoľnícku akciu, pri ktorej sa postupne čistí mestská časť Kvetnica, pre mnohých miestnych oddychová a rekreačná zóna, odštartovala ešte začiatkom apríla skupina obyvateľov. Tí primárne vyčistili okolie parkoviska pri kvetnickom parku. Ďalšou súčasťou obnovy tohto územia má byť aj revitalizácia lokality Tancuľka, na čo mestskí poslanci schválili z rozpočtu 150.000 eur.