Z popradských ulíc odstránili v uplynulom roku 25 autovrakov

Poprad 11. januára (TASR) - Počas uplynulého roka bolo z ulíc mesta Poprad odstránených dohromady 25 automobilov nespôsobilých pre premávku na pozemných komunikáciách. "Dvadsaťtri vozidiel odstránili majitelia po výzve Správy mestských komunikácií (SpMK) v Poprade," informoval hovorca mesta Poprad Marián Galajda.



Ďalšie dva automobily odtiahla externá firma, s ktorou má SpMK podpísanú zmluvu o odstraňovaní vozidiel. Pri automobiloch bez platnej technickej a emisnej kontroly sa musí posudzovať aj to, na akom mieste sú odstavené. "Boli prípady, kedy občania požadovali odstránenie vozidla zo súkromných pozemkov, na ktoré však samospráva v takýchto prípadoch nemá dosah. Stretli sme sa aj so situáciou, kedy bol vrak predmetom dedičského konania a jeho odstránenie bolo ešte komplikovanejšie a časovo náročnejšie," priblížil riaditeľ SpMK Poprad Peter Fabian.



Po nahlásení vozidla pracovníci SpMK najprv preverujú platnosť príslušných dokladov. V prípade, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, resp. nemá evidenčné číslo, vyzvú majiteľa na jeho odstránenie na vlastné náklady. Ak sa tak nestane v zákonnej lehote, SpMK sa obráti na zmluvnú spoločnosť a požiada ju o odtiahnutie vozidla a náklady s tým spojené je povinný uhradiť majiteľ autovraku.



"Pri autách, ktoré emisnú a technickú kontrolu síce nemajú, ale disponujú platným evidenčným číslom, sú majitelia opäť vyzývaní, aby automobil buď odstránili, alebo ho uviedli do stavu spôsobilosti pre premávku na pozemných komunikáciách," dodal Fabian s tým, že existujú aj prípady, kedy vozidlá majú platné všetky potrebné doklady, avšak sú poškodené, prípadne havarované, narúšajú estetický vzhľad obce a môžu byť rizikom pre životné prostredie. Aj v takýchto prípadoch sú následne majitelia vyzývaní na ich odstránenie.



"Autovraky patria medzi nebezpečné odpady a ich likvidáciu môžu zabezpečovať iba autorizované pracoviská. Odstraňovaniu automobilov nespôsobilých pre premávku na pozemných komunikáciách sa venujeme od roku 2014 a do roku 2016 bolo z ulíc mesta odstránených 63 takýchto automobilov," dodal Fabian.