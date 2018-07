Poprad získal viac ako 213.000 eur na modernizáciu školských učební

Prostriedky získali štyri popradské základné školy, konkrétne Spojená škola Letná, ZŠ s Materskou školou (MŠ) Dostojevského, Francisciho a Komenského.

Poprad 11. júla (TASR) - Mesto Poprad získalo vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) a príspevku od štátu dohromady viac ako 213.000 eur na modernizáciu štyroch učební v tamojších základných školách (ZŠ). Informoval o tom hovorca mesta Marián Galajda s tým, že 85 % z tejto sumy pochádza z európskych fondov, 10 % zo štátneho rozpočtu a zvyšok na úrovni viac ako 11.000 eur dofinancuje samospráva.



Prostriedky získali štyri popradské ZŠ, konkrétne Spojená škola Letná, ZŠ s Materskou školou (MŠ) Dostojevského, Francisciho a Komenského. "Je to dobrá správa pre všetky školy, ktoré uspeli a, samozrejme, predovšetkým pre všetky deti, ktoré ich navštevujú. Každou modernizovanou učebňou dokážu školy pripraviť deti ešte lepšie nielen na budúce možné odborné vzdelanie, ale aj pre každodenný život," konštatoval primátor Popradu Jozef Švagerko.



Technickému vzdelávaniu začala škola na Letnej ulici venovať pozornosť už od najmenších detí, vytvorili a realizujú tam projekt Technickej škôlky. Procesom technickej výchovy chcú venovať pozornosť v každom ročníku. "Odborná učebňa technickej výchovy bola v tejto škole zrušená, chceme ju obnoviť. Potrebujeme realizovať technickú výchovu, aby pracovali žiaci s konkrétnym náradím a získavali nové skúsenosti v konkrétnej práci. Cieľovou skupinou sú naši žiaci, ale môže byť rozšírená aj o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania," priblížila riaditeľka spojenej školy Viera Grohová.



Získané prostriedky chce ZŠ Francisciho využiť na vybudovanie novej učebnej techniky, ktorá sa bude nachádzať v suterénnych priestoroch školy. "Máme tam jednu staršiu učebňu a k nej by sme radi pridali ešte jednu modernú," ozrejmil Miroslav Jagáč zo ZŠ Francisciho. Vďaka projektu by mali v škole pribudnúť stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov, montážne náradie pre vodoinštalatérske práce, sada univerzálnych meracích prístrojov na meranie napätia a prúdu či demonštračná sada na ukážku bezpečného používania elektrickej energie v domácnosti. Chýbať by nemali ani lineárne učebné pomôcky znázorňujúce využitie základných mechanizmov v domácnosti a praxi, vzorkovnice základných druhov technických materiálov, tesnení, tepelných izolácií a ďalšie pomôcky.



ZŠ Komenského má učebňu techniky v suteréne budovy. "Momentálne je tvorená s minimálnymi zastaranými pracovnými pomôckami a náradím. Vybavenie školskej dielne nezodpovedá dnešným požiadavkám ani svojím výzorom, ani svojím obsahom. Modernizovaním a vybavením odbornej učebne bude oveľa jednoduchšie rozvíjať u žiakov pracovné zručnosti a vytvárať tak pracovné návyky potrebné pre reálny život," zdôraznila riaditeľka ZŠ Komenského Monika Strnková.



Okrem príspevku na modernizáciu učební získalo mesto v rámci IROP finančné prostriedky aj na projekt rozšírenia kapacity Materskej školy Podtatranská. Samospráva naň získala nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako pol milióna eur.