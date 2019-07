Poriadok v Hurbanove bude zabezpečovať občianska poriadková služba

Na jej zriadenie získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 92.297 eur.

Hurbanovo 4. júla (TASR) – Poriadok a bezpečnosť v meste Hurbanovo bude zabezpečovať občianska poriadková služba. Na jej zriadenie získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 92.297 eur. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 97.155 eur. „Mesto Hurbanovo vytvorí v rámci projektu štvorčlennú občiansku poriadkovú službu na plný úväzok s pôsobnosťou na území mesta. Projekt potrvá od júla tohto roka do júna 2021. Cieľovou skupinou sú príslušníci marginalizovanej rómskej komunity,“ informovalo vedenie mesta.



Úlohou členov Občianskej poriadkovej služby Hurbanovo bude aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v meste na zlepšenie svojho vlastného života, dodržiavanie verejného poriadku, nepoškodzovanie a ochranu svojho majetku i majetku druhých. Členovia služby budú príslušníkov komunít podnecovať k ochrane životného prostredia a nevytváraniu čiernych skládok odpadu. Budú zabezpečovať aj bezpečnosť školopovinných detí, hlavne počas ich odchodu do a zo školy, zabezpečovaním ich bezpečného prechádzania cez cestu a upozorňovaním detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechádzaním cez cestu.



Členovia občianskej poriadkovej služby budú predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov tejto komunity na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú kontaktovať a budú nápomocní Mestskej polícii v Hurbanove.