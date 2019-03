Poškodený vstup do Brekovskej jaskyne opravili, opäť je uzamknutá

Prírodná pamiatka Brekovská jaskyňa sa nachádza v katastri obce, od ktorej vznikol aj jej názov. Dotvára ju aj kvapľová výzdoba.

Brekov 8. marca (TASR) – Poškodený vstup do Brekovskej jaskyne v Humenskom okrese opravili, opäť je uzamknutá. "Informuje o tom na svojom webe Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty, ktorá zabezpečuje výkon strážnej služby aj v tejto oblasti."



Robí tak prostredníctvom členov stráže prírody, ktorých povinnosťou je okrem iného oznamovanie porušenia zákona o ochrane prírody a krajiny.



"Pri výkone činnosti v okolí Brekovskej jaskyne zistil člen stráže prírody, že vstup do nej bol neoprávnene poškodený, chýbala reťaz a zámok. Správu jaskyne má na starosti obec Brekov. Po dohode so starostom bola zakúpená nová reťaz a nový zámok," uvádza sa na stránke s tým, že v uplynulých dňoch bola jaskyňa opäť skontrolovaná a mreža uzamknutá.



Kras Humenských vrchov predstavuje väčšie a najvýchodnejšie krasové územie. "Rozkladá sa po obidvoch stranách tzv. Prielomu Laborca či Brekovskej brány medzi mestami Humenné a Strážske," informuje web s tým, že jeho speleologická preskúmanosť je pomerne slabá a obmedzuje sa na niekoľko období intenzívnejšieho prieskumu.



Prírodná pamiatka Brekovská jaskyňa sa nachádza v katastri obce, od ktorej vznikol aj jej názov. Dotvára ju aj kvapľová výzdoba. Medzi jej obyvateľmi možno nájsť netopiera veľkého, podkovára veľkého a malého. "Jaskyňa má v súčasnosti vedecko-výskumný význam. Verejnosti je neprístupná," uvádza Správa CHKO.



K odkrytiu jaskynného vchodu došlo pri odstrele v najvrchnejšej etáži aktívneho lomu Brekov v roku 1989. Vo februári 1990 jaskyňu zamerala Oblastná skupina Prešov. O dva roky na to bola uzavretá mrežami.



"Za pomoci jedného z autorov publikácie Brekovská jaskyňa pri Humennom sa podarilo v spolupráci s orgánmi ochrany prírody presmerovať ťažbu v lome a úplne ju zastaviť na najvyššej etáži, čím sa táto jaskyňa zachránila pred devastáciou či úplným zánikom," píše sa na stránke.