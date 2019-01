Poslanci Liptovského Mikuláša schválili rozpočet na rok 2019

Najvýraznejšou schválenou zmenou v rozpočte je vyradenie úveru vo výške 1,6 milióna eur na uzatvorenie skládky komunálneho odpadu vo Veternej Porube.

Liptovský Mikuláš 15. januára (TASR) – Rozpočtové provizórium v Liptovskom Mikuláši sa skončilo. Rozhodli o tom mestskí poslanci, ktorí na pondelkovom (14. 1.) zasadnutí schválili pozmenený návrh rozpočtu na tento rok.



Najvýraznejšou schválenou zmenou v rozpočte je vyradenie úveru vo výške 1,6 milióna eur na uzatvorenie skládky komunálneho odpadu vo Veternej Porube, ktoré rozhodnutím uložila mestu Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Rovnako poslanci vyradili položky externého financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií na tento rok v sume dva milióny eur. Úpravami prešli aj kapitálové a bežné výdavky mesta.



Podľa prednostky tamojšieho mestského úradu a predkladateľky rozpočtu Marty Gutraiovej bol za pôvodným návrhom kus práce, od septembra na ňom pracovalo asi 50 ľudí. „V rozpočte sme podchytili všetky podstatné veci, ktoré tam mali byť, aby sme splnili všetky záväzky mesta. Hlavne sme si boli istí, že sú kryté aj príjmami. Napriek tomu všetkému mali poslanci na niektoré veci iný názor a asi 14 percent rozpočtu nám, v úvodzovkách, rozkopali. Budeme sa s tým musieť teraz popasovať, aby sme predložený návrh rozpočtu učesali a spracovali so všetkými súvislosťami do novej schválenej formy,“ uviedla.



Finančné prostriedky na opravy ciest nebude mesto riešiť úverom, ale hľadať vo vlastných zdrojoch. Podľa prednostky to pocítia takmer všetky oblasti. „Mrzí ma však, že si to odniesla kultúra a propagácia mesta, pretože v roku 2017 sme boli vyhodnotení ako Naj mesto aj preto, že sme takto pristupovali k verejnosti. Budeme musieť hľadať rezervy všade. Krátili nám aj oblasť miezd, niečo aj v prevádzkových nákladoch. Nebude to také ako predchádzajúce štyri roky, bude to zrejme skromnejšie,“ vysvetlila.



Primátor Ján Blcháč po hlasovaní o rozpočte povedal, že má z ukončenia provizória dobrý pocit. „Som rád, že poslanci krehkej mestskej koalície v mestskom zastupiteľstve prijali moju výzvu a prišli na zasadnutie, aby sme netrpeli v rozpočtovom provizóriu, aj keď za cenu niektorých ústupkov,“ konštatoval. Vyjadril však ľútosť nad tým, že poslanci za krehkú väčšinu podľa jeho slov nechcú robiť pre ľudí chodníky, cesty a parkoviská. „Navyše budeme musieť oznámiť SIŽP, že neodsúhlasili pokračovanie znovuzatvorenia skládky komunálneho odpadu, čo je podľa môjho názoru zákonná povinnosť,“ poznamenal primátor.



Predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan uviedol, že je nespokojný s úrovňou fungovania spolupráce primátora s poslancami mesta. „Som však rád, že sa nám podarilo vyradiť sporné položky zadlžujúce mesto a že sa nám podarilo nájsť viac ako milión eur z vlastných prostriedkov na opravu ciest a chodníkov, ktoré mesto naozaj potrebuje,“ povedal. Na rekonštrukcie chce poslanecký klub použiť rezervy, ktoré vzniknú úsporou bežných a kapitálových výdavkov a zreálnením rozpočtu príjmov. Na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva sa chcú vrátiť aj k prerokovávanej skládke vo Veternej Porube. „Chceme vidieť všetky informácie a na základe nich sa rozhodnúť, ako postupovať tak, aby to bolo hospodárne a dobré pre všetkých obyvateľov mesta,“ uzavrel Kultan.



Liptovskomikulášska samospráva bola v provizóriu od začiatku januára po tom, ako poslanci ani na jednom z troch decembrových zasadnutí zastupiteľstva nepodporili pôvodný predložený návrh rozpočtu.