Poslanci Piešťan rozhodnú o predaji pozemku pri Bratislavskej ceste

Piešťany 19. júla (TASR) - Pri Bratislavskej ceste, pri vstupe do kúpeľného mesta Piešťany by mala vyrásť nákupná galéria, zariadenie sociálnej starostlivosti a bytové domy. Piešťanská firma Tax – Audit v tejto súvislosti radnicu žiada o zámenu a odkúpenie pozemkov. Poslanci jej žiadosť prerokujú na júlovom zasadnutí.



Areál nachádzajúci sa oproti Kauflandu, kde kedysi stáli sklady, kúpila spoločnosť Tax – Audit Slovensko, s.r.o., Trnava v roku 2012 od Trnavského samosprávneho kraja za 485.000 eur. Informuje o tom web zpiestan.sk. O rok neskôr mestskí poslanci schválili zámenu severovýchodnej časti pozemku za účelom vybudovania novej komunikácie s pracovným názvom Broskyňová. Tax – Audit chce zameniť tento pozemok, odkúpiť aj ďalšie mestské parcely a v lokalite plánuje postaviť obchodné centrum, zariadenie sociálnej starostlivosti a dve päťpodlažné bytovky.



Na výmenu ponúka podľa zpiestan.sk časť svojho pozemku pri budúcej Broskyňovej ulici s tým, že následne by tam mohol vzniknúť aj chodník pre cyklistov. Zostávajúce plochy chce odkúpiť za 63,28 eura/m2, samospráva by teda za tento majetok dostala 134.000 eur. Mestský pozemok chce firma využiť na dotvorenie celého priestoru výsadbou zelene, ktorá bude nákupnú galériu čiastočne izolovať od cesty. Web upozornil, že v spoločnosti Tax – Audit sú podľa obchodného registra spoločníkmi matka rapera Ega Ružena Straková a bývalý poradca na ministerstve hospodárstva Viliam Kupec. O ich prepojení na štátne firmy písali v roku 2015 investigatívni novinári Marek Vagovič a Ján Kuciak v článku Dividendy oligarchu Brhela. O návrhu na zámenu a odpredaj pozemkov budú mestskí poslanci rozhodovať na zasadnutí, ktoré by sa malo konať počas posledného júlového týždňa.