Poslanci Prešovského kraja rozdelili dotácie v objeme 600.000 eur

Prešov 25. júna (TASR) – Celkovo 594.400 eur rozdelili prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelkovom zasadnutí samosprávam a rôznym združeniam. Ide o podporu na základe všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Samotnému schváleniu dotácií predchádzalo podľa vedúcej odboru financií PSK Dagmar Olekšákovej schválenie VZN, v ktorom sa stanovili podmienky poskytovania dotácií. "Potom nasledovala výzva PSK, ktorá už konkrétne špecifikovala oblasti, ktoré sa budú podporovať. PSK podporuje oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb. Celkovo sme prijali 596 žiadostí, úspešných žiadateľov bolo 423. Čo sa týka jednotlivých súm, tak na šport ide 196.000 eur, na podporu kultúry 384.000 eur a na sociálne služby 14.000 eur. Práve sociálne služby boli prvýkrát po krátkej prestávke zaradené do VZN, a preto tam bolo len takto menej žiadateľov," priblížila Olekšáková.



PSK tiež podporuje reprezentantov kraja na podujatiach medzinárodného, najmä európskeho významu. "V minulosti boli nejakí dvaja, traja žiadatelia, a teraz prišlo až 24 žiadostí. Zapojili sa aj malé športy, takže kvôli tomu ten počet žiadostí narástol. Každému žiadateľovi bolo vyhovené a dostal určitú finančnú podporu. Žiaľ, nie v takej výške akú žiadal, ale v rámci možností," doplnila Olekšáková.



Na základe požiadavky poslancov a iniciatívy predsedu PSK pripravia podľa jej slov nové VZN, v ktorom upravia jednotlivé podmienky poskytovania dotácií. Bude stanovený aj nový termín, do ktorého sa bude potrebné prihlásiť. Zmeny sa budú týkať spolufinancovania projektov.



"Napríklad sa stalo, že obec požadovala na výstavbu ihriska 5000 eur, ale poskytnutá dotácia jej bola len vo výške 1000 eur a niekedy ani nedošlo k realizácii projektu, pretože obec zvyšných 4000 eur nemala, takže na to by sme chceli prihliadnuť, aby sa aj žiadatelia, ak dostanú nižšiu čiastku aká bola požadovaná, aby ju mohli využiť pri nižšom spolufinancovaní," vysvetlila Olekšáková.



"Vysoký počet žiadostí je výsledkom toho, že naozaj ľudia majú záujem pracovať vo svojich regiónoch a verím, že to bude úspešné. Samozrejme, tam kde neboli uspokojení starostovia alebo inštitúcie cez poslancov, tam som pristúpil v rozdelení aj ja ako predseda samosprávneho kraja," dodal predseda PSK Milan Majerský.