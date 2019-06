Poslanci zastupiteľstva Žilinského kraja schválili úver 4 milióny eur

Podľa riaditeľky odboru ekonomického Úradu ŽSK Kataríny Gazdíkovej je splatnosť úveru od Slovenskej sporiteľne desať rokov.

Žilina 24. júna (TASR) – Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili na pondelkovom zasadnutí prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne v celkovej výške štyri milióny eur na financovanie kapitálových výdavkov ŽSK.



Podľa riaditeľky odboru ekonomického Úradu ŽSK Kataríny Gazdíkovej je splatnosť úveru od Slovenskej sporiteľne desať rokov. "Úver môže byť čerpaný v dvoch častiach. Prvá je v objeme 2,5 milióna eur, druhá v objeme 1,5 milióna eur. Úver bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov v rámci zásobníka investičných projektov. Väčšinou ide o financovanie už rozostavaných stavieb," vysvetlila Gazdíková.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová doplnila, že vďaka úveru by mal samosprávny kraj vykryť investičné aktivity, naplánované už v tomto roku. "Sú to rozbehnuté veci alebo veci, ktoré sú naozaj v najväčšom štádiu prípravy. A predpokladáme, že do konca roka by sme ich zrealizovali," povedala Jurinová.