Poslanci Žilinského kraja zriadili nadáciu na podporu rodiny

Žilina 21. mája (TASR) – Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili na pondelkovom zasadnutí v Žiline zriadenie Nadácie ŽSK pre podporu rodiny a zároveň aj dotáciu 20.000 eur z rozpočtu ŽSK na podporu jej činnosti.



"Nadácia preto, lebo si myslíme, že je veľmi dôležité nespoliehať sa len na jeden zdroj financií, v tomto prípade rozpočet ŽSK. Ale otvárajú sa širšie možnosti, ako žiadať rôzne granty, oslovovať fyzické a právnické osoby. Vidím tam aj veľkú možnosť viacrezortnej spolupráce na pomoci ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Jedným z cieľov ŽSK je vo väčšej miere pomáhať a podporovať jednotlivcov a rodiny v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi. "Ako aj zamerať sa na podporu a rozvoj dobrovoľníckych aktivít v oblasti podpory rodiny a pomoci na území Žilinského kraja a podporovať talentované deti zo sociálne znevýhodnených podmienok. Aj takýmto spôsobom chce ŽSK napĺňať pôsobnosť samosprávnych krajov, a to zabezpečovať sociálny a ekonomický rozvoj územia ŽSK," uvádza sa v dôvodovej správe.



Základnú hodnotu imania Nadácie ŽSK pre podporu rodiny vo výške 6638 eur bude tvoriť vklad ŽSK vo forme peňažných prostriedkov. "Na základe interných predpisov môže správca nadácie bezodkladne poskytnúť finančnú podporu do výšky schválenej správnou radou a po splnení podmienok prijímateľa pomoci. O vyšších čiastkach pomoci bude rozhodovať správna rada minimálne štyrikrát do roka. Podmienky budú zverejnené v sídle nadácie a na webovej stránke ŽSK," vysvetľuje sa v dôvodovej správe.