Košickí poslanci zvolili za podpredsedov kraja Rusnáka a Patakyho

Košice 25. júna (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) má od pondelka dvoch podpredsedov. Krajské zastupiteľstvo zvolilo do týchto funkcií poslancov Daniela Rusnáka z KDH a Karola Patakyho z Mosta-Híd. Stalo sa tak na návrh predsedu KSK Rastislava Trnku (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca), ktorý ho označil za kompromisný, keďže ide o poslancov z oboch politických blokov v zastupiteľstve.



Pri hlasovaní dostal Rusnák 36 hlasov z 53 prítomných, Patakyho podporilo 49 poslancov z 51 hlasujúcich. Trnkov návrh zaskočil opozičný poslanecký klub Smer-SD, ktorý si pred hlasovaním vyžiadal krátku prestávku na poradu. Poslanec Ján Jakubov (Smer-SD) pritom uviedol, že na štvrtkovom (21.6.) stretnutí predsedov poslaneckých klubov dané mená nezazneli.



Poslancovi Rusnákovi, dlhodobo uvoľnenému pre výkon funkcie podpredsedu, schválili poslanci mesačnú odmenu vo výške 2650 eur. Patakymu, ktorý je primátorom Kráľovského Chlmca, za funkciu určili minimálnu mesačnú mzdu.



Dosiaľ KSK v tomto volebnom období podpredsedov nemalo. Pri hlasovaní poslancov 7. marca Rusnákovi chýbal k zvoleniu jeden hlas. Trnka, ktorý v zastupiteľstve nemá väčšinovú podporu, vtedy ďalších kandidátov nenavrhol.



Opozičné poslanecké kluby Smer-SD, Most-Híd a spoločný klub nezávislých poslancov, SNS a Šport do Košíc a na Východ (ŠKV) žiadali pre seba posty troch podpredsedov. Svojich podpredsedov navrhovali aj pravicový klub SaS-KDH-OĽaNO-NOVA a klub nezávislých poslancov, ktoré podporujú Trnku. Variantu piatich podpredsedov šéf kraja odmietol.



V programe pondelkového rokovania zastupiteľstvo nebola voľba chýbajúceho predsedu zdravotnej komisie. Trnka to zdôvodnil tým, že poslankyňa Renáta Lenártová (Smer-SD) podala podnet na prokuratúru na preskúmanie jeho postupu, keď nepodpísal uznesenie o jej zvolení do čela tejto komisie. "V súčasnosti Krajská prokuratúra Košice uvedený podnet preskúmava," povedal Trnka.



Za Lenártovú ako predsedníčku komisie hlasovala 23. apríla väčšina poslancov, Trnka ju však odmietol s tým, že "nezvláda členstvo v iných komisiách, nieto ešte predsedníctvo komisie". Narážal pritom jej dlhodobú neúčasť na rokovaniach komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v košickom mestskom zastupiteľstve. Šéfka poslaneckého klubu Smer-SD to označila za nerešpektovanie princípu demokratickej voľby.