Poslanec Medzian A. Vaňo sa za volebný incident ospravedlnil

Zároveň sa vzdal poslaneckého mandátu.

Medzany 18. marca (TASR) – Poslanec Obecného zastupiteľstva v Medzanoch Anton Vaňo, ktorého v pondelok Okresný súd v Prešove odsúdil v súvislosti so sobotňajším (16.3.) volebným incidentom, sa ospravedlnil. Zároveň sa vzdal poslaneckého mandátu. Súd mu vymeral trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Trestný rozkaz je právoplatný.



"Bohužiaľ, alkohol ovplyvnil na istú chvíľu moje konanie, konal som skratovo a spôsobil som tak nepríjemnosti sebe, svojej rodine, ale aj všetkým voličom. Zároveň sa vzdávam mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Medzany. Naďalej však chcem byť aktívnym občanom, najmä v oblasti športu a kultúry, ktorým sa venujem," uviedol vo svojom vyjadrení Vaňo.



Rovnako sa za svoje konanie ospravedlnil aj hnutiu OĽaNO, ktoré mu umožnilo v komunálnych voľbách kandidovať, a ako povedal, sklamal jeho dôveru.



Pre incident počas volieb v Medzanoch na viac ako hodinu zatvorili okrskovú volebnú miestnosť. Vaňo prišiel do miestnosti, vzal urnu, s ktorou vybehol von a hodil ju o zem. Urna sa rozbila a hlasovacie lístky sa vysypali. Polícia ho v nedeľu (17. 3.) obvinila z trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda.



Podľa predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduarda Báránya v danom prípade nedošlo k manipulácii volieb, čo potvrdila kontrola obsahu hlasovacej urny. Hlasovanie v prvom kole prezidentských volieb v obci sa pre incident predĺžilo do 23.16 h.