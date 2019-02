Poslanec NR SR I. Janckulík vstúpil do KDH

Do parlamentu pôvodne kandidoval za stranu #Sieť.

Zvolen 16. februára (TASR) – Na sobotňajšom zasadnutí Rady Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) vo Zvolene členovia volili trinásteho člena svojho predsedníctva, ktoré je tak kompletné. Stal sa ním poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Janckulík, ktorý vstúpil do KDH. Do parlamentu pôvodne kandidoval za stranu #Sieť.



"Budem sa snažiť medzi členskou základňou KDH a NR SR rozvinúť živú spoluprácu. Znamená to, že ak ľudia v regiónoch majú problémy, môžu sa na mňa obrátiť a ja sa budem snažiť tieto problémy riešiť, upozorňovať na ne ministrov, predsedu vlády. Verím, že spolupráca bude fungovať," konštatoval pre TASR Janckulík.