Poslankyňa Ružinova musí zaplatiť pokutu. Takmer 1500 eur

Bratislava 4. februára (TASR) – Poslankyňa ružinovského miestneho zastupiteľstva Lucia Štasselová bude musieť zaplatiť pokutu vo výške trojnásobku mesačného platu poslanca, teda takmer 1500 eur. Tá súvisí s nedodržaním zákonom stanovej lehoty na podanie majetkového priznania so všetkými potrebnými náležitosťami.



Podať včas kompletné majetkové priznanie je povinnosťou každého poslanca. V minulosti sa uzatvorené obálky poslancov na ružinovskom miestnom úrade neotvárali, po schválení nových pravidiel sa v súčasnosti obálky otvárajú a prísne sa kontroluje, či poslanci priznania podávajú načas a so všetkými prílohami. Pri tohtoročnej kontrole miestna komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zistila, že dvom poslankyniam chýbajú niektoré tlačivá. "Pani poslankyňa Katarína Šimončičová doložila potrebné tlačivo okamžite, poslankyňa Lucia Štasselová po upozornení a po termíne," uviedol pre TASR predseda komisie Radovan Bajer.



Komisia preto navrhla, aby bola poslankyni udelená pokuta za porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tú ružinovskí poslanci na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva aj schválili. Samotný predseda komisie Bajer však celú vec hodnotí ako nepríjemnú a nešťastnú situáciu. Súhlasí s tým, že zákon porušený bol, pokuta je podľa neho ale privysoká. Sám na to poslancov pred hlasovaním upozornil a za takúto výšku pokuty nehlasoval. "Neznalosť zákona neospravedlňuje, ale zasa sme len ľudia," dodal Bajer.



Samotná poslankyňa si je porušenia zákona vedomá. "Táto chyba vznikla z presvedčenia komisie, že mi chýba daňové priznanie. Ale tiež zrejme z mojej nepozornosti, keďže som podávala naraz dve majetkové priznania a ročné zúčtovania som priložila len k jednému z nich," uviedla Štasselová. Informáciu o tom, že k jej načas vyplnenému a podanému majetkového priznaniu chýbajú ročné zúčtovania sa dozvedela po termíne, takže ich doložila až po termíne. Za chyby sa platí, aj za tie nevedomé. Pokutu akceptujem," povedala Štasselová s tým že voči rozhodnutiu sa odvolávať nebude.



V súčasnom volebnom období sa už pokuty udeľovali. Podľa hovorkyne mestskej časti Marianny Šebovej to bolo vo februári 2015. Miestne zastupiteľstvo vtedy piatim poslancom schválilo pokutu 48,07 eura, a to z dôvodu, že po lehote podali písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Obdobná situácia bola napríklad j v Petržalke v roku 2016, kedy museli pokutu zaplatiť dvaja poslanci.