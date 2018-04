Posledná fáza rekonštrukcie podchodu na Trnavskom mýte prinesie zmeny

Radnica uviedla, že v nedeľu 8. apríla bude môcť cestujúca verejnosť využívať vstupy do pochodov, ktoré boli z dôvodu rekonštrukcie a bezpečnosti uzavreté.

Bratislava 4. apríla (TASR) – Rekonštrukcia podchodu na Trnavskom mýte pokračuje podľa plánu, modernizácia sa tak v rámci harmonogramu dostáva do svojej poslednej fázy. "V najbližších dňoch sprístupnia verejnosti doteraz uzavreté časti podchodu a naopak, tie doteraz otvorené, sa pre potreby rekonštrukcie dočasne uzatvoria," informoval Magistrát hl. mesta SR Bratislavy o aktuálnom postupe prác.



Radnica uviedla, že v nedeľu 8. apríla bude môcť cestujúca verejnosť využívať vstupy do pochodov, ktoré boli z dôvodu rekonštrukcie a bezpečnosti uzavreté. "Ide o Nástupište č.1, Nástupište č.2 a vstup do podchodu č.1 zo strany Novej tržnice," spresnil magistrát. Avizoval zároveň, že deň po sprístupnení nových častí podchodu, čiže 9. apríla, sa dočasne uzatvára Nástupište č.3, vstup do podchodu č.2 (Istropolis), vstup č.3 (Vajnorská) a vstup č.4 (Central). O nových dočasných obmedzeniach, ktoré si vyžiadajú práce v podchode, bude verejnosť informovať infografika umiestnená v rámci Trnavského mýta.



V súvislosti s novými obmedzeniami žiada magistrát a investor rekonštrukcie, aby verejnosť využívala stanovené alternatívne trasy. S cieľom zabezpečiť najväčšiu možnú mieru bezpečnosti ich stanovili odborníci z Dopravného podniku Bratislavy, Mestskej polície Bratislava a Krajského dopravného inšpektorátu. Trasy sú zverejnené na webe www.trnavskemyto.sk.