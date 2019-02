Potreba kritického myslenia sa v dobe internetu stupňuje

Bratislava 28. februára (OTS) -Schopnosť zorientovať sa v krátkom čase v množstve údajov, vytriediť z nich tie podstatné a následne ich kriticky vyhodnotiť je v dobe, kedy je hlavným zdrojom informácií internet, stále potrebnejšie. Najmä mladšie ročníky čerpajú poznatky najmä z internetu a sociálnych sietí a je dôležité, aby dokázali dostupné dáta kriticky analyzovať a odlíšiť propagandu, dezinformácie a konšpiračné teórie od relevantného obsahu.Sú to práve učitelia, ktorých úlohou sa stáva rozvíjať u študentov kritické myslenie, argumentáciu a prezentačné zručnosti.hovorí Alena Štefániková, projektová manažérka British Council Slovakia.Tréning viedli skúsení školitelia kritického myslenia - Zuzana Labašová, psychologička a lektorka v oblasti kritického myslenia a globálneho vzdelávania a Ondrej Gažovič, lektor kritického myslenia, ktorý prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku. Obaja školitelia prešli validačným procesom trénera kritického myslenia projektu People to People Slovakia a získali certifikát, ktorý ich oprávňuje aj na facilitovanie tréningov v oblasti „Core skills“ British Council. Pod ich vedením sa učitelia oboznámili s problematikou najprv v teoretickej rovine a ďalej spomínané zručnosti rozvíjali prostredníctvom interaktívnych cvičení.Cieľom aktivity je začleniť túto problematiku do školského systému a podporiť rozvoj kritického myslenia a riešenia problémov. Aj vďaka vyškoleným učiteľom sa tieto myšlienky dostanú k širšiemu publiku a čo je najdôležitejšie, k ich študentom.People to People Slovakia je nový projekt, ktorý je financovaný UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) a realizovaný British Council v Čechách, Maďarsku a na Slovensku.- Posilnenie sociálnej kohézie, podpora nových možností na dialóg medzi rôznorodými skupinami- Vytvorenie silnejších vzťahov medzi cieľovými skupinami a miestnou samosprávou/tvorcami politík, zamestnávateľmi a širšou komunitou- Vytvorenie prepojení medzi komunitami v rámci štyroch krajínBritish Council je britská medzinárodná organizácia pre kultúrne vzťahy a vzdelávacie príležitosti. Spolupracuje s viac ako 100 krajinami v oblasti umenia a kultúry, anglického jazyka, vzdelávania a občianskej spoločnosti. V minulom roku jej aktivity zasiahli priamo viac ako 75 miliónov ľudí, pričom celkovo to bolo až 758 miliónov ľudí prostredníctvom online kanálov, vysielania a publikácií. Poskytuje pozitívny prínos krajinám, s ktorými pracuje - mení životy ľudí tým, že vytvára príležitosti, buduje spojenia a prehlbuje dôveru. Táto britská charitatívna organizácia bola založená v roku 1934 a je pod správou Royal Charter a britského verejného orgánu. 15% základného grantu financuje britská vláda.Viac na britishcouncil.org