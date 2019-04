Považská Bystrica investuje do údržby a prevádzky fontán 10- tisíc eur

Fontána v centrálnej mestskej zóne pred kinom Mier si podľa hovorkyne vyžiadala menšie opravy reštaurátorského charakteru na súsoší holubíc.

Považská Bystrica 27. apríla (TASR) – Hĺbkové čistenie, nátery a bežná údržba predchádzali spusteniu troch funkčných fontán v Považskej Bystrici. Mesto začalo s ich prípravou na novú sezónu v polovici apríla, jednu z nich, pred mestským úradom, už spustili do prevádzky.



Ako informovala hovorkyňa mesta Považská Bystrica Iveta Pagáč Kováčiková, do údržby fontán vrátane nákladov na vodu, ktorá je potrebná na ich prevádzku, mesto investuje ročne okolo 10.000 eur. Údržba fontán spočíva v kompletnom hĺbkovom vyčistení, keďže vplyvom vody a vlhkosti sa tu každoročne tvoria nánosy vodného kameňa. Ďalšie povrchové úpravy spočívajú najmä v novom nátere.



„Fontánu pred mestským úradom už radnica spustila, vykonávala sa na nej len bežná údržba. Do budúcej sezóny by ju však mesto chcelo zrekonštruovať, nakoľko tu sú problémy so starými rozvodmi a zanesenými tryskami. V potrubí tiež klesá tlak, a preto je problém vyhnať do výšky väčší stĺpec vody. Fontána tak už nefunguje celkom podľa našich predstáv a začína byť problematické udržiavať ju v plnohodnotnom funkčnom režime,“ priblížila Pagáč Kováčiková.



Fontána v centrálnej mestskej zóne pred kinom Mier si podľa hovorkyne vyžiadala menšie opravy reštaurátorského charakteru na súsoší holubíc. Tieto práce sa riešia v rámci reklamácie a nevyžadujú si zo strany mesta žiadne finančné náklady. Po dokončení reštaurátorských prác bude fontána vyčistená, jej spustenie je predbežne naplánované na 1. mája.



„Na fontáne pred okresným úradom sa tiež každoročne opravuje obklad z vonkajšej strany fontány, ktorý ničia parkujúce vozidlá. Mesto tu bude musieť osadiť zábrany, ktoré budú fontánu chrániť. Taktiež parkujúce vozidlá bránia vstupu do šachty, aj tento problém budú kompetentní pracovníci riešiť,“ doplnila hovorkyňa s tým, že voda vo všetkých troch fontánach je chemicky upravovaná a nie je určená ani na kúpanie, ani na pitie.