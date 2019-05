K symbolom Považskej Bystrice pribudla znelka, Manínska fanfára

Podľa predkladateľa návrhu na znelku mesta, poslanca Juraja Pekára, prvýkrát oficiálne zaznie pri otváraní Dní mesta 2019, pri slávnostnom oceňovaní občanov mesta.

Považská Bystrica 11. mája (TASR) – K symbolom mesta Považská Bystrica pribudla znelka. Vo štvrtok o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva schválením doplnku všeobecne záväzného nariadenia o používaní a ochrane mestských symbolov.



Ako informovala hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková, znelku má mesto formálne dlhodobo zakotvenú v štatúte ako jeden zo symbolov, skutočnú vlastnú znelku doteraz nemalo. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že objektívne neexistuje pôvodný hudobný motív, ktorý by bol prirodzene spätý alebo spájaný s mestom Považská Bystrica, jeho tradíciami a históriou.



Objektívne však podľa nej existuje potreba znelky ako zvukového symbolu pri protokolárnych a iných významných spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach mesta. Význam a potrebu znelky v súčasnosti podporuje aj intenzívny prienik audiovizuálnych prostriedkov do komunikačnej sféry mesta.



„Navrhovanou znelkou mesta je krátka hudobná skladba Manínska fanfára, úvodná časť koncertu pre dychový orchester Manínska predohra."



"Bude sa používať pri slávnostných príležitostiach, ako sú slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, oslavy významných výročí, odovzdávanie verejných ocenení mesta, oficiálne prijatie významných osôb na pôde mesta, podujatia Dní mesta Považská Bystrica a pri iných významných spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach."



"Hudobnú skladbu Manínska fanfára venoval autor Adam Hudec mestu Považská Bystrica a poskytol mu práva na jej používanie,“ doplnila hovorkyňa.



Podľa predkladateľa návrhu na znelku mesta, poslanca Juraja Pekára, prvýkrát oficiálne zaznie pri otváraní Dní mesta 2019, pri slávnostnom oceňovaní občanov mesta.



„Museli sme zvoliť rýchly legislatívny postup, aby sme stihli tieto termíny. Boli by sme radi, keby sa znelka zžila tak, aby sa ňou začínali významné kultúrne či športové podujatia. Keď vidíme erb mesta, hneď vieme, že ide o Považskú Bystricu. Boli by sme radi, keby to tak bolo aj v prípade znelky. Chce to čas, ale veríme, že to tak bude,“ vysvetlil Pekár.