V Považskej Bystrici od piatka ubudnú spoje MHD a zvýši sa cestovné

Považská Bystrica 28. februára (TASR) – Obyvatelia Považskej Bystrice a návštevníci mesta budú mať od piatka (1. 3.) drahšie cestovné v mestskej hromadnej doprave (MHD), počet kilometrov, ktoré najazdia autobusy MHD navyše, klesol o takmer tretinu. Vyplýva to zo zmluvy medzi mestom a Mestskou dopravnou spoločnosťou (MDS), a. s., ktorú na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí schválil považskobystrický mestský parlament.



Podľa viceprimátora Petra Máťoša je pravdou, že sa spoje rušia o tretinu. Rušia sa však nerentabilné spoje najmä do mestských častí, ktoré nevykazovali minimálny počet cestujúcich. "Náklady na dopravnú obsluhu sú už také neúnosné, že mestá musia rozmýšľať, akým spôsobom budú poskytovať dopravnú obslužnosť. Výšku cestovného sme nemenili osem rokov, výber cestovného aj po jeho zvýšení pokrýva iba 40 % celkových nákladov. Ostatné zaplatia Považskobystričania zo svojich daní," skonštatoval Máťoš.



Na búrlivom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa zúčastnilo niekoľko desiatok obyvateľov mesta nesúhlasiacich s radikálnou redukciou počtu kilometrov. Pre väčšinu z nich je hlavným problémom dopravná obslužnosť najväčšieho sídliska Rozkvet, kde sa jeden spoj zrušil úplne a ďalší radikálne obmedzili. V meste vznikla petícia za zachovanie liniek, ktorú podľa šéfa petičného výboru Tomáša Bořutu podpísalo bez akejkoľvek medializácie za týždeň takmer 3000 Považskobystričanov.



"Žiadali sme, aby zostal zachovaný rozsah spojov až dovtedy, pokiaľ sa neuskutoční široká občianska diskusia spoločne s radnicou a s odborníkmi na dopravu. Nie sme proti tomu, aby sa MHD racionalizovala, ale sme proti tomu, aby boli obyvatelia mesta postavení do pozície, že sa za týždeň zrušia spoje a oni majú smolu," skonštatoval Bořuta. Petíciu podľa neho predložili na zasadnutí zastupiteľstva, odovzdajú ju aj do podateľne mestského úradu. "Odhlasovaná je nová zmluva, podľa ktorej bude MHD fungovať, takže petícia je tak trochu zbytočná. Samotní radní nemajú prehľad, ako grafikon bude fungovať. Podľa zmluvy sa bude upravovať kvartálne, grafikon bude dynamický a pre občanov to bude veľmi zmätočné," skonštatoval Bořuta.



Proti novej zmluve hlasovala aj poslankyňa Daniela Barbosová, nepáčil sa jej spôsob komunikácie s poslancami. Novú zmluvu schválili poslanci v posledný deň účinnosti doterajšej zmluvy. "Právna analýza zmluvy, ktorá bola vykonaná teraz, mala byť vykonaná už dávnejšie. Bola by zapojená verejnosť a odborníci. Mohli sme mať riešenie, ktoré by bolo efektívnejšie a bez týchto emócií. Bola som ochotná podporiť návrh na redukciu spojov, pretože v tejto situácii sme už nemali inú možnosť. Bohužiaľ, nesúhlasím so zvyšovaním cestovného," zdôraznila Barbosová.



Podľa konateľa MDS Vladimíra Podoliaka, stará zmluva končí vo štvrtok, ak by poslanci novú neschválili, od piatka by MHD nejazdila. To bol podľa neho hlavný dôvod nervozity. Dopravca i mesto museli podľa neho zareagovať na novú európsku legislatívu, ktorá v tomto prípade obmedzuje obrat dopravných spoločností.



"Objednávateľom výkonov je mesto, my to musíme rešpektovať. Ideme do určitého rizika, podobne ako mesto, ktoré je 34-percentným spolumajiteľom MDS," povedal Podoliak s tým, že po dvoch týždňov bude iniciovať stretnutie všetkých poslancov mestského zastupiteľstva v sídle spoločnosti, kde si vypočujú ich pripomienky a zmluvu budú dolaďovať v prospech obyvateľov mesta.



Mesto Považská Bystrica zaplatilo v minulom roku MDS takmer dva milióny eur ako vykrytie straty vo verejnom záujme. Nová zmluva zredukuje výdavky mesta na MHD takmer o polovicu. "Pozreli sme si náklady deviatich porovnateľných miest na prevádzkovanie MHD. Ukázalo sa, že všetkých deväť miest neplatí dokopy za hromadnú dopravu toľko ako Považská Bystrica. Naším základným cieľom je, aby bola zachovaná dostupnosť do všetkých častí mesta. Problém môže vzniknúť na sídlisku Rozkvet, kde je dočasne vynechaná linka, na ktorú boli obyvatelia zvyknutí. To sú však veci, ktoré budeme operatívne riešiť podľa návrhov výboru mestskej časti," doplnil viceprimátor Máťoš.



Považskú Bystricu čaká od marca radikálna redukcia kilometrov liniek MHD. Podľa nového grafikonu dopravy sa počet kilometrov najazdených ročne zníži z terajších 1,2 milióna na 871.000. Hlavným dôvodom je nariadenie Európskej komisie, podľa ktorého môže mať prepravca, s ktorým uzatvorí mesto zmluvu priamo, maximálne 23 autobusov a ročný obrat maximálne dva milióny eur. Ročný obrat MDS bol v minulom roku približne 2,7 milióna eur.



Mesto má v akciovej spoločnosti MDS 34-percentný podiel. V priemere na každej linke sa zníži počet kilometrov o približne 20 %, na najvyťaženejších linkách sú škrty menšie, výraznejšie sú na linkách do mestských častí.