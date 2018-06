Nájomníkov 12 bytov v nových bytovkách v Považskej Bystrici určí žreb

Žrebovať sa bude o päť dvojizbových a sedem jednoizbových bytov.

Považská Bystrica 18. júna (TASR) – Pod dohľadom notára vyžrebujú v stredu (20.6.) napoludnie nájomníkov 12 bytov v dvoch novopostavených bytovkách na Kukučínovej ulici v Považskej Bystrici. Žrebovať sa bude o päť dvojizbových a sedem jednoizbových bytov.



Ako informovala hovorkyňa Považskej Bystrice Iveta Kováčiková, bytová komisia mesta pridelila na základe bodového systému celkovo 40 zo 44 bytov, štyri zostali voľné na verejné záujmy.



"Všetky voľné byty, vrátane tých, ktoré vybraní žiadatelia odmietli, sa budú prideľovať v druhom kole verejným žrebovaním. Radnica oslovila 65 ľudí, ktorí mali podanú žiadosť o pridelenie nájomného bytu. Z nich 30 potvrdilo svoj záujem o zaradenie do žrebovania," priblížila Kováčiková.



Dve nové bytovky, každú s 22 bytmi, postavila súkromná spoločnosť, následne ich mesto odkúpilo do svojho vlastníctva. Celkové náklady vrátane inžinierskych sietí dosiahli 2,6 milióna eur. Na financovanie využila samospráva dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR, úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a čiastočne vlastné zdroje.



"Základný mesačný nájom bude od 119 do 156 eur. K tomu sa priráta fond opráv a záloha za teplo podľa počtu osôb. Celkový nájom sa tak pohybuje v sumách od 191 do 235 eur," doplnila hovorkyňa.