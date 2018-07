Na najstaršom sídlisku v P. Bystrici vznikne 50 parkovacích miest

Výstavba nových parkovacích plôch si nevyžiada žiadne výruby, mesto sa snaží zachovať čo najviac zelene.

Považská Bystrica 19. júla (TASR) – Približne 50 nových parkovacích miest pribudne do polovice augusta na Ulici I. Krasku na najstaršom považskobystrickom sídlisku Strojárenská štvrť. Samospráva do nových parkovacích miest investuje asi 60.000 eur.



Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa parkovanie na Ulici I. Krasku riešili už v minulosti, tentoraz prichádzajú s komplexnou rekonštrukciou parkovacích plôch. Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena starého osvetlenia.



„Po dohode s výborom mestskej časti, ale aj so zástupcami jednotlivých bytových domov, sme sa rozhodli rozšíriť ďalšie parkovacie plochy tak, aby pribudlo približne 50 ďalších parkovacích miest. Pôvodne sme plánovali miesta realizovať len pred prvými troma bytovými domami, ale nakoniec sme sa rozhodli, že to potiahneme až na koniec ulice,“ priblížil Janas.



Výstavba nových parkovacích plôch si nevyžiada žiadne výruby, mesto sa snaží zachovať čo najviac zelene. „Odstránili sme len jeden živý plot, ale ten sa nanovo nasadí o niekoľko metrov ďalej, takže bude aj naďalej súčasťou parku. Zároveň by sme chceli ľudí potešiť, pretože momentálne žiadame o eurofondy tak, aby sme celý tento park revitalizovali,“ doplnil primátor.