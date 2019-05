Považská Bystrica uvažuje nad modernizáciou atletickej dráhy

Zámer dotácie na obnovu považskobystrického štadióna podľa neho potvrdil pred niekoľkými týždňami prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

Považská Bystrica 24. mája (TASR) – Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy na futbalovom štadióne v Považskej Bystrici bola hlavnou témou pracovného stretnutia primátora Považskej Bystrice Karola Janasa a prezidenta Slovenského atletického zväzu Petra Korčoka.



Podľa Janasa by mal futbalový štadión prejsť rozsiahlou rekonštrukciou a radnica popritom nezabúda ani na atlétov. „V súčasnosti pripravujeme rekonštrukciu futbalového štadióna a keďže máme veľmi úspešne fungujúci atletický klub, radi by sme vytvorili dôstojné a kvalitné podmienky aj na rozvoj atletiky. Pri budovaní športovísk a podpore športu v našom meste sa prioritne zameriavame na mládež a práve atléti majú veľmi silnú mládežnícku základňu. Preto sa snažíme nájsť riešenie, aby vznikol moderný multifunkčný štadión, ktorý by zároveň spĺňal všetky kritériá Slovenského futbalového zväzu,“ uviedol Janas.



Zámer dotácie na obnovu považskobystrického štadióna podľa neho potvrdil pred niekoľkými týždňami prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik na rokovaní s predstaviteľmi mesta. Súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie by mala byť aj modernizácia športovej plochy pre atlétov.



„Atletický oddiel v Považskej Bystrici je historicky veľmi úspešný a my v ňom vidíme veľkú perspektívu. Za Slovenský atletický zväz pripravujeme projekt rekonštrukcie a výstavby atletických dráh a tu je areál, ktorý by si takúto pomoc zaslúžil. Momentálne hľadáme spôsob, akým by sa to dalo zrealizovať. Mesto má záujem rekultivovať súčasné športoviská, pretože v dnešnej dobe je potrebné, aby deti športovali na povrchoch, ktoré nemajú 30 rokov, ale aby to boli moderné športoviská, ktoré deti pritiahnu,“ skonštatoval Korčok.