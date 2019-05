Považská Bystrica vyrubila dane a poplatky vo výške 5,3 milióna eur

Súčasťou miestnych daní a poplatkov sú dane z nehnuteľností, poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a daň za psa.

Považská Bystrica 23. mája (TASR) – Mesto Považská Bystrica vyrubilo na tento rok právnickým a fyzickým osobám miestne dane a poplatky vo výške takmer 5,3 milióna eur. Mesto vydalo 34.126 daňových rozhodnutí.



Ako informoval prednosta mestského úradu Anton Martaus, súčasťou miestnych daní a poplatkov sú dane z nehnuteľností, poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a daň za psa.



„Daň z nehnuteľností predstavuje najväčšiu sumu, takmer 3,8 milióna eur, nasleduje poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady – 1,5 milióna eur a daň za psa predstavuje sumu 30.665 eur. Právnickým osobám sme už rozhodnutia poslali poštou, prvý termín splátky mali do 30. apríla a termín druhej je do 30. septembra,“ priblížil Martaus s tým, že fyzickým osobám začali rozhodnutia doručovať pracovníci mestského úradu od 10. mája.



Novinkou na tento rok podľa neho je, že pri rozhodnutiach už nebudú poštové poukážky. Občania však aj naďalej môžu zaplatiť na pošte a v pokladni na mestskom úrade. Je to možné vďaka QR kódu, ktorý rozhodnutia obsahujú. „Najjednoduchšie je využiť možnosť internetbankingu. Na mestskom úrade môžu občania počítať aj s novinkou, ktorou je tento rok platba kartou,“ doplnil Martaus.



Občania si môžu aj tento rok splátky rozdeliť. Termín platenia je individuálne určený v rozhodnutí, prvú splátku treba uhradiť do 19. júla. Ak daňová povinnosť predstavuje viac ako 35 eur, je platenie rozdelené do dvoch splátok, pričom druhá je do konca septembra. Je možné zaplatiť celú platbu aj v termíne prvej splátky.