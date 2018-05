Deviatym partnerským mestom Považskej Bystrice bude bieloruské Žodino

Ako informovala hovorkyňa Považskej Bystrice Iveta Kováčiková, Žodino leží v Minskej oblasti, založili ho v 17. storočí, štatút mesta získalo v roku 1963.

Považská Bystrica 31. mája (TASR) – Bieloruské mesto Žodino bude deviatou partnerskou samosprávou Považskej Bystrice. Dohodu o spolupráci so Žodinom schválilo vo štvrtok považskobystrické mestské zastupiteľstvo.



Ako informovala hovorkyňa Považskej Bystrice Iveta Kováčiková, Žodino leží v Minskej oblasti, založili ho v 17. storočí, štatút mesta získalo v roku 1963. Mesto má takmer 63.000 obyvateľov, 11.000 ľudí zamestnáva tamojšia automobilka.



"Keďže Žodino je mesto so strojárenskou tradíciou, partnerstvu miest sú naklonení aj zástupcovia považskobystrického podnikateľského prostredia, ktorí predpokladajú zaujímavé príležitosti a možnosti rozšírenia podnikateľských aktivít do Bieloruska. Návrh dohody o spolupráci predstavuje všeobecnú deklaráciu záujmu rozvíjať spoluprácu najmä v oblasti miestnej samosprávy, kultúry, športu, turizmu, sociálneho zabezpečenia, podnikania a v týchto oblastiach si vymieňať informácie," priblížila Kováčiková.



Považská Bystrica má podpísané dohody o spolupráci aj s českými mestami Rožnov pod Radhoštěm, Zubří a Holešov, no i so srbskou Báčskou Palankou, ruským Sovetskom, litovským Taurage, poľským Belchatowom a macedónskym Gjorče Petrovom. Najintenzívnejšia spolupráca je s neďalekým valašským mestečkom Rožnov pod Radhoštěm.