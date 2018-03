Považské múzeum pozýva návštevníkov i počas Veľkej noci

A čo tak stráviť predĺžený víkend poznávaním slovenskej histórie?

Žilina 30. marca (TASR) – Všetky expozície Považského múzea v Žiline sú počas Veľkonočných sviatkov sprístupnené verejnosti podľa bežných otváracích hodín. Výnimkou je Sobášny palác v Bytči, ktorý bude na Veľkonočný pondelok (2.4.) zatvorený. TASR o tom informovala Michaela Koláriková z oddelenia práce s verejnosťou Považského múzea.



"Návštevníkov radi privítame na Budatínskom hrade, na hrade Strečno a v stredovekej dedine Paseka, v Sobášnom paláci v Bytči, v Objektoch ľudovej architektúry v Čičmanoch, v Expozícii Jánošík a Terchová a v Múzeu dopravy Rajecké Teplice," uviedla Koláriková.



Doplnila, že hrad Strečno bude otvorený v piatok (30.3.) a v sobotu (31.3.) v časoch 9.10, 10.20, 11.30, 12.55, 14.00, 15.00 h. Od nedele (1.4.) bude hrad otvorený denne od 9. do 17. hodiny a Stredoveká dedina Paseka od 9. do 16., respektíve do 18. hodiny. "Budatínsky hrad a kaplnka, Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch, Expozícia Jánošík a Terchová v Terchovej a Múzeum dopravy Rajecké Teplice sú otvorené vrátane Veľkého piatka, Bielej soboty, Veľkonočnej nedele i Veľkonočného pondelka," dodala Koláriková.