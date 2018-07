Považské múzeum získalo v tomto roku dotácie z FPU v sume 37.800 eur

V septembri 2018 sa vďaka tomuto projektu uskutoční 27. ročník Stretnutia drotárskych majstrov - celoslovenského workshopu s medzinárodnou účasťou.

Žilina 10. júla (TASR) - Považské múzeum v Žiline bolo v tomto roku úspešné vo viacerých výzvach grantového systému Fondu na podporu umenia (FPU) a získalo dotácie v celkovej sume 37.800 eur. Aktivity múzea boli podporené v podprogramoch vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá, akvizícia múzeí, odborné ošetrenie zbierkových fondov a ochrana zbierkových fondov.



Květa Kicková z Považského múzea v Žiline informovala, že v septembri 2018 sa vďaka schválenému projektu uskutoční 27. ročník Stretnutia drotárskych majstrov - celoslovenského workshopu s medzinárodnou účasťou, venovaného rekonštrukcii starých drotárskych pracovných postupov a možnostiam ich využitia vo výtvarnej tvorbe. „Podujatie je jediné svojho druhu na Slovensku a nadväzuje na dlhodobý výskum múzea zacielený na dokumentáciu pôvodnej drotárskej technológie. Primárne je určené umeleckým remeselníkom a výtvarníkom využívajúcim ručnú prácu s drôtom a odbornej verejnosti, no väčšia časť jeho programu je prístupná aj všetkým návštevníkom múzea,“ priblížila.



Projekt Zvýšenie ochrany zbierkových fondov v depozitároch a expozíciách Považského múzea je zameraný na nákup nového variabilného úložného systému do dvoch depozitárov, ktorý zabezpečí efektívnejšie uloženie zbierkových predmetov. Nákup prepravných a manipulačných zariadení zas umožní bezpečnú manipuláciu pri transporte zbierok v rámci múzea i mimo neho. „Rovnako vďaka tomuto projektu sa naskytla príležitosť optimalizovať podmienky uloženia zbierkových predmetov v rámci expozícií a depozitárov, a to inštaláciou ochranných UV fólií na okná,“ uviedla Kicková.



Obsahom projektu Reštaurovanie súboru cirkevných textílií zo zbierok Považského múzea v Žiline je obnova poškodených cirkevných textílií a ich inštalovanie do priestorov kaplnky Budatínskeho hradu. Reštaurované budú tri unikátne ornáty, štyri štóly, tri prikrývadlá, štít na pluviál a prikrývka na cibórium.



„Nákup nových zbierok finančne zabezpečili dva projekty -Akvizícia súboru nábytku – jedáleň a Akvizícia kompletného zariadenia kancelárie. Ide o nákup súboru jedálenského nábytku z polovice 30. rokov 20. storočia a kompletného zariadenia kancelárie po prokuristovi Mestskej sporiteľne v Žiline z roku 1944,“ dodala. Obidva súbory nábytku sú určené na doplnenie historickej expozície.



Jednou z hlavných priorít Považského múzea v Žiline je systematicky budovať, chrániť a prezentovať zbierkové fondy múzea. „A vďaka podpore FPU tak mohlo zas o kúsok pokročiť v praktickej ochrane kultúrneho dedičstva,“ uzavrela Kicková.