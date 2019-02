Považskú Bystricu čaká radikálna redukcia kilometrov liniek MHD

Podľa Petra Máťoša je hlavným dôvodom nariadenie EK, podľa ktorého môže mať prepravca, s ktorým uzatvorí mesto zmluvu priamo, maximálne 23 autobusov a ročný obrat maximálne dva milióny eur.

Považská Bystrica 19. februára (TASR) - Považskobystričania sa musia od 1. marca pripraviť na radikálne škrtanie kilometrov liniek mestskej hromadnej dopravy. Podľa nového grafikonu dopravy sa počet kilometrov najazdený ročne zníži z terajších 1,2 milióna na 871.000.



Podľa považskobystrického viceprimátora Petra Máťoša je hlavným dôvodom nariadenie Európskej komisie, podľa ktorého môže mať prepravca, s ktorým uzatvorí mesto zmluvu priamo, maximálne 23 autobusov a ročný obrat maximálne dva milióny eur. Ročný obrat Mestskej dopravnej spoločnosti (MDS) je podľa neho momentálne asi 2,7 milióna eur. Mesto má v akciovej spoločnosti MDS 34-percentný podiel.



„V priemere na každej linke sa zníži počet kilometrov o asi 20 %, na najvyťaženejších linkách sú škrty menšie, výraznejšie sú na linkách do mestských častí, ktoré pravidelne chodili nevyťažené, cestovali v nich štyria či piati ľudia. Teraz riešime s MDS uzatvorenie novej zmluvy,“ skonštatoval Máťoš s tým, že mestské zastupiteľstvo ešte v marci minulého roka poverilo vedenie mesta rokovaním o zmluve s MDS. Do decembra k dohode nedošlo.



Od marca je podľa grafikonu úplne zrušená linka číslo 10 na najväčšie považskobystrické sídlisko Rozkvet, redukuje sa linka číslo 100, ktorá chodila prakticky cez celé mesto vrátane sídliska Rozkvet. Rovnako sa zruší linka číslo 32 a nočná linka N3.



V Považskej Bystrici už niekoľko rokov klesá počet prepravených osôb, za desať rokov sa ich počet znížil takmer o polovicu. „V roku 2007 sa mestskou dopravou prepravilo 4,37 milióna osôb, momentálne je to pri porovnateľnom počte liniek asi 2,9 milióna osôb,“ zdôraznil viceprimátor.



Podľa riaditeľa spoločnosti MDS Jozefa Keruľa sú nové cestovné poriadky vyvesené na stránke spoločnosti v dostatočnom časovom predstihu, novú zmluvu s mestom majú podpísať do konca februára. Návrh zmluvy má spoločnosti predložiť mesto, na základe jej znenia bude podľa riaditeľa spoločnosť reagovať.



„Zatiaľ nevieme, aký bude mať znížený počet kilometrov finančný dosah na spoločnosť, sú to všetko len odhady vyplývajúce z analýz, múdrejší budeme po troch mesiacoch,“ doplnil Keruľ s tým, že nevylučuje ani znižovanie počtu zamestnancov spoločnosti.



Ako informoval riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký, pri takých významných znižovaniach výkonov verejnej osobnej dopravy treba byť veľmi opatrný, pretože znižovanie ponuky môže spôsobiť aj zníženie dopytu zo strany cestujúcich. „Cestujúci prestúpia do automobilov. Takýmto spôsobom by sa mohla neopatrne zredukovať verejná osobná doprava až na nulu,“ skonštatoval Cenký.