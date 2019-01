Statelov: Požiar môjho auta asi súvisí s mojím postojom k developerom

Na tlačovej konferencii Statelov poukázal na to, že developeri v Marianke dlhodobo nedodržiavajú a obchádzajú regulatívy územného plánu obce.

Marianka 17. januára (TASR) – Úmyselné podpálenie auta môže byť reakciou na boj proti neregulovanej výstavbe a oznámenie o štátnom stavebnom dozore, ktoré stavebný úrad v Marianke pri Bratislave poslal v predchádzajúcich dňoch stavebníkom. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to pripustil starosta obce Dušan Statelov (nezávislý). V stredu (16. 1.) nadránom mu zhorelo auto, podľa zistení polície a hasičov išlo o úmysel.



Na tlačovej konferencii Statelov poukázal na to, že developeri v Marianke dlhodobo nedodržiavajú a obchádzajú regulatívy územného plánu obce.



"V dôsledku toho dochádza k extrémnemu zahusťovaniu výstavby bez dostatočnej dopravnej a sociálnej infraštruktúry," zdôraznil. Problém podľa neho ešte viac zvýrazňuje slabá legislatíva, poukázal pritom aj na to, že v období po komunálnych voľbách (10. 11. 2018) až do ustanovujúceho zastupiteľstva (4. 12. 2018) bolo v obci za predchádzajúceho vedenia vydaných 109 kolaudačných rozhodnutí.



Medzi nimi sú aj kolaudácie na nedokončené stavby. Niektoré developerské aktivity v lokalitách, pre ktoré boli vydané rozhodnutia, sú spájané s predchádzajúcim starostom obce Petrom Hasoňom.



Statelov oznámil aj to, že dvaja z pracovníkov stavebného úradu po vydaní spomínaných rozhodnutí ukončili svoj pracovný pomer. "Bez riadneho odovzdania dokumentácie, viacero spisov je stratených," zdôraznil.



Video z požiaru svojho auta zverejnil na sociálnej sieti a napísal, že sa mu nikto nevyhrážal a netuší, kto môže byť páchateľ.



"Dnes v noci nám zhorelo pred domom v Marianke auto. Zobudil som sa na silný hluk, ako keby nárazy, asi praskali pneumatiky, airbagy a okná okolo 2:40. Požiarnici prišli o 3:00. Chvalabohu sa nechytila 90-litrová nádrž."



"Auto sme mali pred Vianocami na pomerne rozsiahlom servise za skoro 2 000 €, kde nám opravovali štartovanie, pričom boli vymenené aj káble. Chodilo ako za mladi. Nikto sa mi nevyhrážal. Neviem kto to spravil, zrejme to súvisí s funkciou starostu."







Požiar starostovho auta nemal byť jediným aktom zastrašovania, obecný poslanec Peter Jelačič hovorí o delobuchu, ktorý mu rozbil okno. "Som známy ako kritik bývalého starostu a jeho povolení o výstavbe v obci," uviedol Jelačič.



Starostovi vyjadrili podporu i ďalší poslanci a občania Marianky. "Ako legitímne zvolený starosta ochraňuje záujmy obce, stavia sa proti nezákonným a nemorálnym praktikám bez ohľadu na to, kto za nimi stojí. Útok na neho je preto i útokom na demokraciu, ktorý priamo ohrozuje naše záujmy," napísali vo vyhlásení.



K incidentu, pri ktorom zhorelo auto patriace firme starostu Marianky, došlo v stredu nadránom. Podľa zisťovateľa príčin požiaru išlo o úmyselné podpálenie. Celkovú výšku škody odhadli na 10 000 eur, prípad vyšetruje polícia. Statelov sa starostom Marianky stal po víťazstve v komunálnych voľbách v novembri 2018. Predchádzajúci starosta Hasoň vo voľbách nekandidoval.