Poprad zvýši poplatky za parkovanie a upraví aj časový harmonogram

Poprad 12. apríla (TASR) – V Poprade zvýšia ceny za parkovanie na mestom prevádzkovaných parkovacích plochách v centre a jeho okolí. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom tento týždeň rozhodli tamojší poslanci. Okrem cien dôjde od 2. mája tohto roku aj k úprave času spoplatneného parkovania.



„Ceny sa zvýšia, ale povedal by som len kozmeticky. Napríklad v zóne 1 stála doteraz hodina parkovania 0,80 eura, po novom to bude jedno euro a pribudne aj možnosť polhodinového plateného parkovania. V zóne 2 sa zvyšuje cena z 0,50 na 0,60 eura, rovnako tak aj na kaskádovom parkovisku pri nemocnici a na Tatranskom námestí, kde sa zároveň skráti doba bezplatného parkovania z dvoch hodín na jednu hodinu. To platí aj pre parkovisko na Baníckej ulici," konkretizoval riaditeľ Správy mestských komunikácií v Poprade Peter Fabian. Dodal, že o niečo sa zvýši aj cena ročných parkovacích kariet.



Okrem toho dôjde aj k úpravám času parkovného, platiť sa bude za státie od 8. do 18. hodiny, nie do 16. hodiny, ako to bolo doteraz. Úplne sa zruší aj bezplatné parkovanie na vyhradených plochách počas letnej turistickej sezóny. Parkovanie v období vianočných sviatkov bolo v minulosti zadarmo takmer mesiac, po novom bude v období od 20. decembra do 1. januára. „Dôvod je ten, že bezplatné parkovanie v tomto období zneužívali najmä ľudia pracujúci v okolitých prevádzkach. Ani návštevníci, ani obyvatelia, ktorí chceli prísť do mesta na pár hodín, tak nemali kde parkovať," zdôvodnila vedúca oddelenia výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková.



Mesto pristúpilo k úpravám cien parkovania preto, že sa nemenili od roku 2009 a sú jedny z najnižších na Slovensku. „Okrem toho sa zvýšili náklady na údržbu, rovnako aj mzdové náklady na pracovníkov," doplnil Fabian. Sťažovali sa tiež držitelia ročných parkovacích kariet, ktorí v čase, keď bolo parkovanie zadarmo, nemali kde odstaviť svoje autá. Horáková dodala, že získané finančné prostriedky chce samospráva v budúcnosti použiť na zlepšenie stavu, modernizáciu a technické vybavenie jednotlivých parkovísk v správe mesta.



Poslanec MsZ Igor Wzoš však vo svojom príhovore upozornil, že mesto by malo parkovanie na svojom území riešiť koncepčne a dlhodobo, nielen úpravami na parkoviskách v centre a jeho okolí. „Možno by bolo treba prehodnotiť celú parkovaciu politiku a ísť aj do radikálnejšieho opatrenia a spoplatniť celé mesto. Aby na sídliskách, kde máme naozaj veľké problémy, bolo prvé auto viazané na trvalý pobyt a vlastníctvo nehnuteľnosti za jedno euro, druhé napr. za 50 eur a tretie aj za 500, lebo to už je vysoký nadštandard. Na sídliskách pribúda áut, často sú tam vozidlá s cudzími ŠPZ-kami. Parkujú tam ľudia, ktorí nemajú v Poprade trvalý pobyt a my z nich nemáme podielové dane," zdôraznil Wzoš s tým, že výťažok z takto získaných zdrojov by potom mohol ísť do výstavby parkovacích domov.