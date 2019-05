Práce na križovatke Prievoz a na Mlynských nivách idú podľa plánu

Zástupcovia samospráv, polície i investorov sa naďalej stretávajú pre priebežné vyhodnocovanie dopravných podmienok a situácie na cestách v Bratislave.

Bratislava 18. mája (TASR) – Práce na prestavbe mimoúrovňovej križovatky Prievoz a na stavbe podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy v Bratislave idú podľa harmonogramu. Pre TASR to potvrdilo hlavné mesto, ktoré neeviduje žiadne zdržanie a nemá avizované žiadne komplikácie. Tieto stavby spôsobili v Bratislave postupne od 15. februára rozsiahle dopravné obmedzenia.



"Pokiaľ ide o stavebné práce na Mlynských nivách, tam komunikujeme ešte s investorom o zmenách stavby, napríklad v súvislosti s bezpečnosťou cyklistov a usilujeme sa ešte nájsť lepšie riešenia," priblížil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Za celý čas od spustenia dopravných obmedzení neprišlo podľa magistrátu k väčšiemu kolapsu a MHD sa stala v kritickom úseku na Gagarinovej ulici najrýchlejším spôsobom dopravy. Vďaka vyhradenému pruhu výrazne skrátila svoju jazdnú dobu aj oproti obdobiu pred uzáverami.



Mesto však pripomína, že v prípade akéhokoľvek dopravného obmedzenia treba rátať so zhoršenou dopravnou situáciou. Zástupcovia samospráv, polície i investorov sa naďalej stretávajú pre priebežné vyhodnocovanie dopravných podmienok a situácie na cestách v Bratislave.



Uzávera ulice Mlynské nivy potrvá jeden rok. V prvom polroku pôjde o úplnú uzáveru ulice, počas druhého polroka bude ulica sprejazdnená pre MHD. "Stavby v oblasti Prístavného mosta potrvajú dva roky s tým, že práce sú rozdelené do šiestich etáp a každá ďalšia etapa bude pre dopravu využívať aj stavby, ktoré sú postavené v predchádzajúcej etape," priblížil vo februári primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že dosah na dopravu sa pri ďalších uzáverách bude postupne znižovať.



Momentálne podľa stavebníka napredujú práce v prvej etape v súlade s odsúhlaseným harmonogramom. Od Prievozu po Ketelec sa práce sústreďujú na prekládky inžinierskych sietí a na zemné práce. Realizujú sa aj menšie mostné objekty a križovatky na trase.



Developer HB Reavis, ktorý realizuje práce na revitalizácii ulice Mlynské nivy, pre TASR uviedol, že postupuje podľa plánu. "Aktuálne prebiehajú práce na podzemnom kruhovom objazde, kde v tretej fáze budujeme konštrukčnú pažiacu stenu, zasypávame jeho druhú fázu a ukončujeme prekládky všetkých sietí v okolí budúceho podjazdu. Taktiež pokračujeme v prácach na sútokovej komore na križovatke Karadžičova – Mlynské nivy a začali sme pracovať na rozšírení Svätoplukovej ulice," povedala hovorkyňa investora Martina Jamrichová. V spolupráci s magistrátom hľadajú aj potenciálne nové riešenia ulice Mlynské nivy, vďaka ktorým sa má stať moderným bulvárom v novovznikajúcej zóne Nové Nivy.