Práce na múre na R2 medzi Zvolenom a Budčou potrvajú do augusta

Predĺženie prác je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) spôsobené zabezpečením masívnych blokov.

Zvolen 24. mája (TASR) - Aj keď mali byť práce na montáži bariér zabraňujúcich padaniu skál na vozovku na časti rýchlostnej cesty R2 medzi Budčou a Zvolenom ukončené do konca januára 2018, na ceste a priľahlom svahu sa stále pracuje aj dnes. Predĺženie prác je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) spôsobené zabezpečením masívnych blokov.



"Na základe geologických posúdení nestability blokov sa NDS ako investor rozhodla pristúpiť k zvýšeniu bezpečnosti dobudovaním tretej etapy bariér a zastabilizovaním daných blokov," uviedla pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



Na základe toho bol podpísaný dodatok k zmluve, pričom celková suma za sanáciu bude 5,18 milióna eur bez DPH, čo je zvýšenie o 198.441 eur. "Toto predĺženie prác bude trvať do augusta 2018," dodala hovorkyňa. V prípade ukončenia prác v skoršom termíne bude dielo odovzdané bezodkladne.



NDS vybrala za zhotoviteľa stavby vlani v lete firmu Rocknet SK, s. r. o., Pezinok, dcérsku spoločnosť českej firmy s rovnakým názvom, a to cez priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň.



Na základe uzavretej zmluvy o dielo boli práce plánované najviac na pol roka, v závislosti od vhodných klimatických podmienok od odovzdania a prevzatia staveniska. Práce sa vykonávajú v ľavom jazdnom pruhu úseku R2 v dĺžke 335 metrov.



Zosuv skalného bloku nastal 28. júna 2017 večer v dôsledku pôsobenia väčšieho množstva zrážok, pričom bol poškodený pôvodný záchytný systém. Premávka v tejto časti je preto zastavená a odklonená obojsmerne do susedného dvojpruhu.