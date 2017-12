Práce na obnove Kalvárie v Banskej Štiavnici v tomto roku pokračovali

Zrejme najvýraznejším počinom na Kalvárii v tomto roku bola reštaurátorská rekonštrukcia architektúry kamenného portálu pred vstupom do Horného kostola.

Banská Štiavnica 29. decembra (TASR) - Práce na obnove banskoštiavnickej Kalvárie pokračovali aj v tomto roku. Ako zhodnotila podpredsedníčka Kalvárskeho fondu Katarína Vošková, zrejme najvýraznejším počinom na Kalvárii v tomto roku bola reštaurátorská rekonštrukcia architektúry kamenného portálu pred vstupom do Horného kostola.



Podľa Voškovej ho pôvodne barokoví majstri vytesali z kameňa na spôsob barokového oltára so stĺpmi, oblúkovými prekladmi a s množstvom detailov. Pri bojoch o mesto v roku 1945 bol však vážne poškodený streľbou. "Odvtedy až do tohto roku sme z portálu mohli vidieť iba polovičné torzo. Vďaka kvalitnej historickej fotografii a zásluhou mimoriadnej šikovnosti reštaurátorov bolo možné portál dotvoriť v jeho plnej pôvodnej barokovej podobe," podotkla Vošková.



Keďže otvorenie a sprístupnenie Horného kostola je podľa jej slov naplánované na jeseň 2018, začalo sa aj s reštaurovaním trojice zachovaných barokových sôch postáv ukrižovaných na Golgote, pričom zreštaurované boli zatiaľ dve z nich, sochy lotrov. "Tri zachované sochy z pôvodne oveľa bohatšieho oltárneho výjavu sú zatiaľ deponované v priestoroch banskoštiavnického Starého zámku v rámci výstavy Kalvária v azyle. V roku 2018 pripravujeme reštaurovanie sochy Ukrižovaného Krista, aby bol oltárny výjav Golgoty pri otvorení kostola kompletný," dodala podpredsedníčka Kalvárskeho fondu.



Začiatok tohoročnej stavebnej sezóny na Kalvárii bol spojený so slávnostným otvorením kaplnky Ecce homo a žalára. Počas celej sezóny pokračovalo aj reštaurovanie fresiek v interiéri Horného kostola, tesne pred dokončením je aj reštaurátorská obnova ďalšej kaplnky (Kaplnka č. 10) v rade pašiových výjavov Ježiš pred Kajfášom. Do niky v interiéri Dolného kostola bola pred septembrovou kalvárskou púťou osadená replika sošky Pražského Jezuliatka a zreštaurovaný jej pôvodný drevený podstavec.



"Od minulého roka sme zabezpečovali úpravu chodníkov so schodíkmi v celom areáli Kalvárie. Tento rok sme venovali pozornosť úseku okolo kaplnky Ecce homo. Okrem chodníkov tam bolo rekonštruované drevené zábradlie a pokračovali sme v úprave skalnatého terénu okolo kaplniek č. 18 a 19, kde bolo nevyhnutné riešiť aj odvodnenie kamennými priečnymi žľabmi," vymenovala Vošková s tým, že profesionálne bolo zabezpečené aj pravidelné ošetrovanie lipovej aleje.



Veľa prác udržiavacieho charakteru sa podľa jej slov urobilo vďaka brigádam či „teambuildingovým“ akciám firiem – napríklad čistenie areálu od sutiny, vynášanie šindľov ku kaplnkám, prenášanie lešenia na potrebné miesta, odvoz sutiny, kosenie areálu, čistenie od náletov, vypratanie interiéru Božieho hrobu a pod.



"Práce na obnove komplexu kostolov a kaplniek banskoštiavnickej Kalvárie sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB banky, Ministerstva kultúry SR, mesta Banská Štiavnica, súkromným donorom, nadšeným brigádnikom a dobrovoľníkom v rámci programu Erasmus+," dodala Vošková.