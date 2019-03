Prameň rieky Nitra bol svedkom zázraku, ktorý zachránil ľudské životy

Nitru mali ľudia v úcte vždy, pričom v regióne hornej Nitry je výsadou, že prameň je práve tam.

Nitrianske Pravno 20. marca (TASR) - Aj keď je dnes prameň národnej rieky Nitra nad obcou Nitrianske Pravno (okres Prievidza) občas terčom vandalov a voda sa z neho piť neodporúča, stále je vďaka svojmu zachovaniu neživým pamätníkom ľudí, ktorí sa zaslúžili o zveľadenie jeho okolia.



„Rieku Nitra vnímame ako národnú aj bez toho, aby ňou bola vyhlásená, čo sa udialo v roku 1998. Naši predkovia ju vnímali ako národnú rieku, pretože Nitra bola staré kniežatstvo, ktoré tu bolo od takmer nepamäti. Je to vlastne prvé zaznamenané kniežatstvo na území dnešného Slovenska. Pretavilo sa neskôr do Veľkej Moravy, čiže nitrianska tradícia tu bola veľmi stará,“ načrtol historik Erik Kližan.



Nitru mali ľudia v úcte vždy, pričom v regióne hornej Nitry je výsadou, že prameň je práve tam. „Veľmi blízka sa stala na prelome 19. a 20. storočia kňazovi z Novák Jozefovi Bossányimu, ktorý bol rehoľníkom, piaristom a pôsobil dlhé roky v Novákoch. Rieka Nitra a jej okolie ho vždy priťahovali a v 20. rokoch 20. storočia, keď už bol na odpočinku, sa k tomuto prameňu dokonca presťahoval. Nechal si tam postaviť útulňu, čiže chatu a v tejto počas celej sezóny býval. Neskôr klub turistov, ktorý vznikol v polovici 20. rokov 20. storočia k tejto útulni pristavoval ďalšie priestory. Útulňu neskôr po smrti Bossányiho aj po ňom pomenovali,“ priblížil.



Bossányimu ľudia z regiónu vďačia za to, že tam dokonca robil výskumy kvetín a prírody. „S jeho menom sa tiež viaže priestor, ktorý pri tomto prameni je, a to krypta. Bossányi si tento priestor veľmi obľúbil, dokonca si želal byť na tomto mieste pochovaný. Tak sa aj stalo, keď v roku 1946 zomrel v pokročilom veku 95 rokov, bol tam pochovaný. Keďže sa však vandali vyskytovali aj vtedy, hrobka bola často vykrádaná, neskôr jeho pozostatky presunuli na cintorín do Nitrianskeho Pravna,“ ozrejmil ďalej historik.



Vedľa krypty sa nachádza i lurdská kaplnka Panny Márie. Tento priestor sa viaže s neuveriteľným príbehom, o ktorom písala aj dobová tlač. „V auguste 1931 prechádzala okolo prameňa na autobuse skupina včelárov zo Žiliny alebo Rajca. Práve v úseku, kde je prameň rieky Nitra a dosť ostrý ohyb, im zlyhali brzdy na autobuse. Už sa videli, že sa zabijú, roztrieštia sa o skaly. Ale práve pri prameni im autobus sám od seba zázračne zastavil. Z vďaky za záchranu života tam nechali postaviť lurdskú kaplnku Panny Márie, čo pripomína i tabuľka o tejto udalosti,“ spomenul Kližan.



Prameň rieky Nitra sa nachádza pod cestou prvej triedy od Prievidze na Žilinu, v mieste v stúpaní na horský priechod Fačkovské sedlo. Je tam postavený štvorhranný objekt, ktorý má zboku dva umelecké reliéfy. Pochádzajú z roku 1934, kedy sa v okolí Nitrianskeho Pravna a v samotnej obci uskutočnili národné etnologické slávnosti a v rámci nich bol práve tento objekt postavený a vyzdobený. Na náprotivnej strane pod nefungujúcou reštauráciou je krypta kňaza a kaplnka.