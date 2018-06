Pravicová koalícia stavia do súboja o post primátora Nitry Jána Grešša

Do súboja o post primátora Nitry vstupuje s tromi hlavnými prioritami. Je to doprava, bezpečnosť a program s názvom Byť Nitrančanom sa oplatí.

Nitra 11. júna (TASR) – Pravicová koalícia v zložení SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár a Šanca postaví do boja o kreslo primátora Nitry 37-ročného nestraníka Jána Grešša. Pravicové strany chcú vytvoriť spoločnú kandidátku aj na poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre.



Ján Greššo pracuje ako projektový manažér a už druhé volebné obdobie je poslancom nitrianskeho mestského zastupiteľstva. Okrem toho je aj poslancom Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Do súboja o post primátora Nitry vstupuje s tromi hlavnými prioritami. „Je to doprava, bezpečnosť a program s názvom Byť Nitrančanom sa oplatí,“ uviedol Greššo.



V rámci svojho programu sa chce zamerať na prehustenú dopravu v meste i nedostatok parkovacích miest. „Musíme konečne uviesť do života integrovanú dopravu. Ako primátor si čo najskôr chcem sadnúť za jeden stôl s vedením kraja, štátnych inštitúcií a pracovať na zavedení tohto mimoriadne potrebného systému prepravy. Súčasťou riešení budú aj nové záchytné parkoviská s kyvadlovou dopravou do centra mesta, školské autobusy pre deti, výstavba parkovacích domov i rezidenčný systém parkovania,“ povedal Greššo.



Na parkovanie by podľa jeho slov mala dohliadať mestská parkovacia služba, aby sa príslušníci mestskej polície mohli plne venovať bezpečnosti v uliciach Nitry, s ktorou súvisí aj dobudovanie kamerového systému. „Okrem toho prichádzame so systémom výhod pod názvom Byť Nitrančanom sa oplatí. Ten obsahuje výhody v oblasti mestskej autobusovej dopravy, parkovania, poplatkov za komunálny odpad či vstupného. Nitrania sa v rámci participatívnej časti mestského rozpočtu budú môcť rozhodnúť o smerovaní financií na investície. Pôjde o systém, ktorý postaví obyvateľa s trvalým pobytom v Nitre na prvé miesto,“ vyhlásil Greššo.



Pravicová koalícia pre novembrové komunálne voľby z veľkej miery kopíruje zoskupenie, s ktorým šla pravica v Nitrianskom kraji aj do minuloročných volieb do vyšších územných celkov. Spoločný postup im vyniesol desať stoličiek v regionálnom 54-člennom parlamente. V súčasnej koalícii však nie je KDH, namiesto neho je v nej hnutie Smer rodina – Boris Kollár. „Sme otvorená koalícia a budeme radi, ak sa k nám KDH pridá. Na koaličnej zmluve sme pre nich nechali voľné miesto,“ povedal Greššo.



Podľa slov Eduarda Hegera z hnutia OĽaNO prináša pravicová koalícia alternatívu voči súčasnému primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi. „Je vo funkcii už 12 rokov. Po takom čase je už človek vyprahnutý a už nemôže priniesť nič nové pre mesto. Preto prinášame novú krv, zodpovedného politika a rodeného Nitrana Jána Grešša, človeka, ktorý pozná problémy, ale aj potenciál mesta,“ uviedol.



Radoslav Pavelka zo SaS pripomenul, že ľudia po prebudení občianskej spoločnosti očakávajú od politikov zmenu štýlu vládnutia. „Chcú, aby sa viac angažovali ľudia s čistým štítom. Slušnosť a otvorenosť chce vniesť do politiky aj slovenská pravica. Vieme a chceme spolupracovať, dokázali sme to v nedávnych voľbách do VÚC a chceme to dokázať aj v tohtoročných komunálnych voľbách,“ skonštatoval. „Zhodli sme sa na tom, ako vidíme problémy mesta, ale aj na tom, aké priority chceme presadzovať. V prvom rade je to transparentnosť, efektívny výkon miestnej správy a samozrejme participatívnosť,“ dodal Daniel Balko zo strany Šanca.



Vytvorenie veľkej pravicovej koalície pre novembrové komunálne voľby privítala aj Eva Hudecová z hnutia Sme rodina - Boris Kollár. „Som rada, že sme sa jednohlasne zhodli na jednom kandidátovi na post primátora mesta Nitra. V hnutí Sme rodina – Boris Kollár podporujeme ľudí, ktorí sú pracovití, slušní, transparentní, a ktorí si osvojili naše motto nekradnúť, neklamať a nepodvádzať. Z týchto dôvodov podporujeme Jána Grešša, ktorý takýmto kandidátom je,“ doplnila Hudecová.