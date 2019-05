Právo voliť si nedajú vziať ani seniori v Petržalke

Odvoliť prišla i 79-ročná Jolana. Verí, že sa krajina bude mať v budúcnosti ešte lepšie a to aj vďaka eurofondom, ktoré považuje za prospešné.

Bratislava 25. mája (TASR) – Právo voliť si nenechal vziať ani takmer 90-ročný Anton, jeden z obyvateľov Domu tretieho veku na Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Svoju občiansku povinnosť v sobotných eurovoľbách si prišiel splniť ešte skôr, ako si doprial svoj "zaslúžený" obed.



"Prečo som bol voliť? Pretože je to povinnosť chodiť vždy voliť. Či už sú to komunálne, parlamentné alebo aj tieto. A tieto zvlášť, lebo sú európske," povedal pre TASR. Priznal, že výhody plynúce z členstva Slovenska v EÚ veľmi nesleduje, najdôležitejší je pre neho skôr dostatočný dôchodok. "Vnuci a pravnuci, tí to ale využijú. Snáď pomôžem svojim hlasom. Možnože ešte skôr, ako oni svojim hlasom," poznamenal Anton.



Odvoliť prišla i 79-ročná Jolana. Verí, že sa krajina bude mať v budúcnosti ešte lepšie a to aj vďaka eurofondom, ktoré považuje za prospešné. "Dúfam, že peniažky, čo nám posielajú, nám pomôžu. Mali by sa ale správnejšie rozdeľovať tam, kde to naozaj potrebujeme. A aby sme ich nemuseli vracať," podotkla.



Ešte pred obedom stihla odvoliť aj 73-ročná Margita. Ako povedala, voliť bola preto, lebo chce, aby v Európskej únii nastala výmena. "Nie je jedno, kto nás bude zastupovať. Poučili sme sa z minula, keď bolo málo ľudí voliť. Ale hovoríme si nie, takto to ďalej ísť nemôže," zdôvodnila Margita.



Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na päťročné funkčné obdobie. Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov.