Pre chrípku zatvorili v Dolnom Kubíne päť z deviatich materských škôl

Dolný Kubín 7. februára (TASR) - V súvislosti so zvýšeným výskytom chrípky v detských kolektívoch materských škôl (MŠ) sa piati dolnokubínski riaditelia rozhodli prerušiť výučbu od stredy 7. februára do nedele 11. februára. Deti, ktoré navštevujú MŠ Obrancov mieru, MŠ Odbojárov, MŠ Kňažia, MŠ Na Sihoti a Cirkevnú MŠ sa do školských zariadení vrátia v pondelok 12. februára.



„Z dôvodu zvýšenej absencie v niektorých materských školách zapríčinenej akútnym respiračným ochorením nám Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne odporučil prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, kde neprítomnosť detí prekročila 30 percent,“ vysvetlil vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade (MsÚ) v Dolnom Kubíne Michal Švento.



Dodal, že najviac detí chýbalo v MŠ Odbojárov, kde počet neprítomných presiahol 55 percent, v ostatných školách je to v priemere o niečo viac ako 30 percent.



Okrem materských škôl je od stredy prerušené vyučovanie aj na prvom stupni základnej školy Cirkevnej spojenej školy. Ostatné základné i stredné školy podľa vyjadrenia referenta informovania verejnosti MsÚ Martina Buznu momentálne fungujú v bežnom režime.