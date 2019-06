Pre cyklistické majstrovstvá dôjde v Trnave k dopravným obmedzeniam

Polícia bude dohliadať na bezpečnosť pretekov a bude organizátorom nápomocná pri vylúčení premávky z ciest.

Trnava 28. júna (TASR) - V súvislosti s Majstrovstvami Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike dôjde v piatok od 19.00 h v Trnave k úplnej uzávere Hlbokej ulice a od 22.00 h bude neprejazdná aj Špačinská ulica. Pre motoristov budú ulice k dispozícii až po skončení pretekov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



"Trasa pretekov je vedená od Hlbokej ulice, cez Špačinskú, po ceste II/560, na Dolné Dubové, Kátlovce a Dechtice. Ďalej po ceste II/502 smer Naháč a cestu III/1275 na Horné Dubové smer Špačince. Odtiaľ miestnou komunikáciou povedie na Malženickú cestu II/504 späť do Trnavy," doplnila Linkešová.



Počas tohto víkendu bude neprejazdná aj križovatka ulíc Rybníková, Bučianska, Hlboká a Špačinská. Motoristi z obce Špačince budú môcť ako príjazd do Trnavy využiť účelovú komunikáciu vedúcu na Krupanskú cestu. "Vodiči z ostatných okolitých obcí sa do Trnavy dostanú po ceste I/61. Pri prejazde mestom odporúčame využívať juhovýchodný obchvat a schádzať z neho na Zavarskú alebo Nitriansku cestu," doplnila hovorkyňa.



Vzhľadom na to, že preteky sa konajú už počas prvého prázdninového víkendu a mnohí si môžu plánovať dovolenky či výlety, treba rátať s uvedenými obmedzeniami v doprave, prípadne sa mestu Trnava úplne vyhnúť. Polícia bude dohliadať na bezpečnosť pretekov a bude organizátorom nápomocná pri vylúčení premávky z ciest.



"Zároveň apelujeme na motoristov, aby rešpektovali dopravné značenie, pokyny polície a organizátorov. Ďalšie informácie možno získať od organizátora pretekov na stránke www.majstrovstvacctrnava.sk," informovala Linkešová.