Pre Cyklomost slobody bol uplynulý víkend rekordný

Bratislava 28. apríla (TASR) - Návštevnosť Cyklomosta slobody, ktorý spája bratislavskú Devínsku Novú Ves s rakúskym Schloss Hoffom, neustále rastie. Potvrdzujú to údaje z cyklosčítačky na moste, podľa ktorých bol uplynulý víkend rekordný. Cez most vtedy prešlo viac ako 5000 návštevníkov, z toho vyše 2200 peších a takmer 2800 na bicykli.



"Uplynulý víkend prilákal vďaka počasiu na cyklomost rekordné množstvo návštevníkov. Najviac ľudí bolo na ňom v sobotu (21.4.) medzi 15. a 16. h, kedy na Slovensko prešlo 84 ľudí, do Rakúska 61 a bicyklom prešlo po moste zo Slovenska 76 ľudí a na Slovensko 130 cyklistov," priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Cyklosčítačka zaznamenala dokonca štyroch chodcov v noci zo soboty na nedeľu (22.4.) a dvoch v nedeľu po tretej hodine rannej.



Výstavba cyklomosta sa začala v septembri 2011, sprístupnený verejnosti bol v nasledujúcom roku v lete. Postavilo ho konzorcium Ingsteel a Doprastav. Most stojí na historickej trase a slúži cyklistom, peším turistom a záchrannej službe. Z celkovej dĺžky lávky 955 metrov tvorí oceľová mostná konštrukcia 525 metrov, šírka lávky je štyri metre, čo umožňuje prejazd vozidiel záchranných zložiek. Cyklisti pri jazde mostom prekonajú výškový rozdiel sedem metrov. Cyklomost je dôležitým spojovacím článkom regionálnej siete rakúskych a slovenských cyklotrás. Projekt cyklomosta bol spolufinancovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Cyklosčítačku na moste osadil kraj v lete 2014.