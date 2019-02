Pre kauzu s hovädzím mäsom má prísť o prácu 120 ľudí

Poľsko pod tlakom krajín Európskej únie do konca marca upraví zákony, ktoré stanovujú pravidlá porážok.

Bardejov 5. februára (TASR) – Jedna z firiem, do ktorej sa podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR malo dostať hovädzie mäso z rizikových prevádzok z Poľska, ohlásila hromadné prepúšťanie. O prácu má prísť 120 ľudí. Generálny riaditeľ spoločnosti Mäsovýroba Cimbaľák s.r.o. v Bardejove Pavol Sčensný pritom tvrdí, že mäso priamo z dotknutého bitúnku v Poľsku neodoberala.



"Bolo nám dodané od certifikovaného a schváleného predajcu. Navyše, naša spoločnosť odoberala výlučne mäso z býka a z kráv iba na objednávku zákazníkov. V súčasnosti máme k dispozícii všetky potrebné doklady, ktoré dokazujú, že bolo nezávadné. Nezávadnosť mäsa potvrdili všetky orgány, ktoré vstupujú do procesu kontroly mäsa pred jeho dovozom. Ide o Veterinárny hygienický ústav vo Varšave, dotknutý poľský bitúnok z Mazovského vojvodstva, ako aj samotná ŠVPS SR," uviedol Sčensný.



Ako ďalej povedal, napriek tomu, že im doviezol schválený a certifikovaný predajca mäso v celkovom objeme 113,90 kilogramu z dotknutého poľského bitúnku, nespracovávali ho a ani nespracúvajú vo svojich prevádzkach.



"Distribuovali sme ho ďalej, pričom u týchto odberateľov neboli zistené akékoľvek zdravotné problémy. Ak by mäso vykazovalo akékoľvek známky závadnosti, naša spoločnosť či naši odberatelia by ho neprevzali," povedal Sčensný.



Kauza sa ich spoločnosti, ktorá je na trhu 25 rokov, dotkla podľa neho extrémnym spôsobom. "Naši obchodní partneri nám pozastavili objednávky, čo sa odzrkadlilo na tom, že sme boli nútení nariadiť väčšine našich zamestnancov čerpanie dovoleniek. V súčasnosti nevyzerá, že sa situácia zlepší, aj preto sme na miestnom úrade práce nahlásili hromadné prepúšťanie. Spolu ide o 120 ľudí, ktorým z titulu pozastavených objednávok nedokážeme zabezpečiť prácu," dodal Sčensný.



Poľsko pod tlakom krajín Európskej únie do konca marca upraví zákony, ktoré stanovujú pravidlá porážok. Prevádzku na bitúnkoch budú nepretržite sledovať kamery. Nebude už viac možné, aby dozor na nich mal súkromný veterinár.



Opatrenia Poľsko prijíma v dôsledku aféry, ktorá prepukla pred týždňom, a ktorú vyvolala reportáž televíznej stanice TVN24. Reportér v úlohe mäsiara popísal šokujúcu prax menších bitúnkov na východe Poľska, kde dochádzalo k porážkam kráv, ktoré sa neudržali ani na nohách. Mäsiari zo zabitých kusov odrezávali zapáchajúce zhnité mäso. Na mieste navyše neboli vôbec veterinári.



Kauza otriasla celou Európskou úniou. Európska komisia dokonca tento týždeň poslala do krajiny vyšetrovateľov, ktorí na mieste zisťujú praktiky tamojších bitúnkov.