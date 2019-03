Pre majstrovstvá posilnia MHD, návštevníci zápasov ju budú mať zdarma

Hlavné mesto tvrdí, že v spolupráci s organizátorom majstrovstiev sa snaží prijať opatrenia, ktoré by mali zabrániť zhusteniu dopravy hokejovými fanúšikmi, ktorí prídu do Bratislavy autami.

Bratislava 18. marca (TASR) – Bratislava chystá opatrenia, aby počas májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji neskolabovala doprava a nedošlo k jej zhusteniu v okolí Zimného štadióna Ondreja Nepelu a v centre mesta. Zriadiť chce preto záchytné parkoviská, posilniť MHD či zaviesť MHD zadarmo pre návštevníkov šampionátu, ktorí sa v deň hokejového zápasu preukážu platnou vstupenkou na duel majstrovstiev sveta. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Hlavné mesto tvrdí, že v spolupráci s organizátorom majstrovstiev sa snaží prijať opatrenia, ktoré by mali zabrániť zhusteniu dopravy hokejovými fanúšikmi, ktorí prídu do Bratislavy autami. "Z týchto dôvodov boli na hlavných prístupových trasách do hlavného mesta navrhnuté lokality, na ktorých budú zriadené záchytné parkoviská pre návštevníkov majstrovstiev sveta. Snahou je, aby návštevníci zo záchytných parkovísk využili na cestu k zimnému štadiónu MHD," priblížil pre TASR Bubla.



Pre tieto dôvody budú zo zastávok MHD v blízkosti záchytných parkovísk posilnené linky MHD. V jednom prípade bude zavedená aj kyvadlová doprava od záchytného parkoviska k zimnému štadiónu. Ráta sa tiež s posilnením liniek MHD z Hlavnej stanice a zo železničnej stanice Petržalka. "Všetci návštevníci, ktorí využijú MHD a preukážu sa platnou vstupenkou na zápas majstrovstiev sveta, budú mať v deň konania sa zápasu MHD zadarmo. To isté platí aj pre ostatných návštevníkov a držiteľov vstupeniek na zápasy majstrovstiev, ktorí prídu do Bratislavy iným druhom dopravy," podotkol hovorca.



Predpokladané náklady na posilnenie spojov MHD a na zriadenie kyvadlovej dopravy sa pohybujú okolo 120.000 eur a mali by byť hradené mestom. Bratislavská samospráva dúfa, že tieto opatrenia pomôžu obyvateľom Bratislavy, aby sa už aj tak komplikovaná dopravná situácia v meste počas hokejového šampionátu nezhoršila. "Takisto veríme, že tieto opatrenia umožnia návštevníkom majstrovstiev spoznať Bratislavu ako mesto, a nie len okolie zimného štadióna," skonštatoval Bubla.



Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája.