Pre mostík v Javorovej doline vyrúbali desať zdravých stromov

Podľa riaditeľa Správy TANAPu Pavla Majka boli porušené princípy, ktoré tam platia už desať rokov, že sa do tohto územia žiadnym spôsobom zasahovať nebude.

Vysoké Tatry 23. októbra (TASR) – Na to, aby sa mohli autá Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) otáčať a zároveň aj na vybudovanie dreveného zábradlia na jednom mostíku, vyrúbali v národnej prírodnej rezervácii Javorova dolina v Belianskych Tatrách približne desať zdravých stromov. Uviedol to riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko.



„Je to absurdné. Nevidíme dôvod, prečo by sa mali rúbať zdravé stromy v budúcej A zone v 5. stupni ochrany, keď 200 metrov poniže mali už drevo z prerezávok prichystané, stačilo to len vyniesť. Takže niekto si len uľahčil prácu," ozrejmil Majko.



Podľa neho tak boli porušené princípy, ktoré tam platia už desať rokov, že sa do tohto územia žiadnym spôsobom zasahovať nebude. „Preto sme to dali na prešetrenie orgánom ochrany prírody," zdôraznil Majko.



Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko v tejto súvislosti uviedla, že zásah do tohto územia súvisí s výjazdovým rokovaním vlády v Tatranskej Javorine. „Symbolom pre prístup vlády a predovšetkým Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k ochrane prírodného dedičstva je 10 stromov nelegálne vyrúbaných v 5. najvyššom stupni ochrany na to, aby bol papalášom postavený mostík,” povedal člen predsedníctva strany Martin Hojsík.



Hovorkyňa ŠL TANAP Martina Petránová uviedla, že túto záležitosť momentálne prešetrujú a na základe výsledkov príjmu účinné opatrenia, aby k podobným situáciám už nedochádzalo.