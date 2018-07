Pre nehodu kamióna je cesta za Krupinou úplne neprejazdná

Hasiči prečerpávali pohonné hmoty, nakoľko vytekali z nádrže a aktuálne čakajú na ťažkú techniku, ktorá má pomôcť postaviť kamión na kolesá.

Krupina 10. júla (TASR) - Pre dopravnú nehodu cisternového kamiónu, ktorý preváža asfalt, je aktuálne cesta I/66 za Krupinou v smere do Zvolena úplne neprejazdná.



Operačný dôstojník Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vo Zvolene Ľuboš Michálik priblížil, že nehoda sa zaobišla bez zranení, no kamión zasahuje do oboch pruhov. Hasiči prečerpávali pohonné hmoty, nakoľko vytekali z nádrže a aktuálne čakajú na ťažkú techniku, ktorá má pomôcť postaviť kamión na kolesá.



Podľa informácií z Operačného strediska Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici na mieste zasahujú tri kusy techniky a šesť príslušníkov HaZZ.