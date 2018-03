Pre oblasť Kráľovský Chlmec vyhlásili cestári prvý kalamitný stupeň

Situácia v ostatných oblastiach Košického kraja sa podľa hovorkyne KSK upokojila.

Košice 18. marca (TASR) – Pre oblasť Kráľovský Chlmec a okolie v Trebišovskom okrese vyhlásili cestári prvý kalamitný stupeň. Vznikajú tam snehové jazyky a záveje. TASR o tom informovala prevádzková námestníčka Správy ciest Košického samosprávneho kraja Zuzana Fejesová.



Podľa jej slov tam nasnežilo viac ako v ostatných častiach kraja. "Máme tam už aj uzatvorenú cestu medzi Veľkým a Malým Horešom, nakoľko tam máme toľko snehu, žeby tam autá uviazli," uviedla. Problémy sú tiež medzi Kráľovským Chlmcom a Stredou nad Bodrogom, ale aj okolo obcí Malé a Veľké Trakany či Dobrá a Biel.



Podobná situácia je aj pri obci Malčice v časti Hradištská Moľva v Michalovskom okrese. "Tam bolo tiež vyše metra snehu na ceste, ale náš sypač to ešte vedel preraziť, takže je to spriechodnené," zdôraznila. S vetrom a snehovými jazykmi treba podľa Fejesovej rátať aj medzi Michalovcami a Sečovcami a tiež v okolí. "Nie je to neprejazdné, udržiavame situáciu tým, že sypač chodí cyklicky na ten úsek," poznamenala. V tejto súvislosti spomenula ešte časť Oborín – Kucany.



"Okolo Slanca (okres Košice okolie) sa stále tvoria jazyky a menšie záveje," spomenula aj Dobšinský kopec, ktorý však podľa nej nie je kritický. Situácia v ostatných oblastiach kraja sa, ako uviedla, upokojila.