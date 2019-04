Pre opravu mosta NDS čiastočne uzavrela R1 pri Kováčovej

Obmedzenie sa týka obdobia od 6. apríla od 8.00 hod. do 30. júna do 15.00 hod.

Kováčová 8. apríla (TASR) - Z dôvodu opravy mosta uzavrela Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku nad Kováčovským potokom a cestou I/66 v križovatke Kováčová v km 146,000 — 146,700 v smere na Banskú Bystricu. Obmedzenie sa týka obdobia od 6. apríla od 8.00 hod. do 30. júna do 15.00 hod.



Ako TASR informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová, doprava z pravého jazdného pásu je presmerovaná cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom do ľavého jazdného pásu, v ktorom je vedená obojsmerne. "Počas uzávery je odbočovací pruh v smere Bratislava — Kováčová uzavretý," pripomenula.



Pre tento smer je z rýchlostnej cesty R1 vyznačená obchádzková trasa od križovatky „Zvolen-Stráže“ po ceste III/2440 a následne I/66. Ostatné vetvy križovatky sú bez obmedzení.