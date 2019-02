Pre osýpky leží v košickej nemocnici už päť detí

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od začiatku roka eviduje spolu 66 prípadov výskytu osýpok v okresoch Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice I, Košice II a Košice III.

Košice 13. februára (TASR) – Pre vírusové infekčné ochorenie osýpok je v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach aktuálne hospitalizovaných päť pacientov. Pre TASR to potvrdil medicínsky riaditeľ nemocnice Igor Jenčo.



"V prvých prípadoch došlo k hospitalizácii minulý týždeň v piatok (8. 2.), následne pribudli ďalšie. V koordinácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach sme prijali viacero protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia tohto ochorenia," povedal.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od začiatku roka eviduje spolu 66 prípadov výskytu osýpok v okresoch Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice I, Košice II a Košice III. "V roku 2019 pokračuje epidemický výskyt ochorení na osýpky v okrese Trebišov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove hlásil v šiestom kalendárnom týždni (4. 2. - 10. 2.) výskyt piatich nových podozrení na osýpky v tomto okrese," uviedla hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.