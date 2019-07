Pre Pohodu sa môžu tvoriť na cestách v Trenčíne a okolí kolóny

Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne žiada účastníkov cestnej premávky o disciplinovanosť a vzájomnú ohľaduplnosť, rešpektovanie dopravných značiek a najmä sledovanie situácie v cestnej premávke.

Trenčín 10. júla (TASR) - Polícia upozorňuje motoristov na možné dopravné obmedzenia v Trenčíne a okolí, ktoré na nich môžu čakať v súvislosti s hudobným festivalom Pohoda na trenčianskom letisku. Od štvrtka 11. júla do nedele 14. júla sa na komunikáciách v Trenčíne a okolitých obciach môžu tvoriť kolóny, policajti upozorňujú i na zvýšený pohyb chodcov na cestách. Informoval o tom v stredu TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



Polícia predpokladá, že na festival príde približne 30.000 návštevníkov, pričom veľká časť aj motorovými vozidlami. "Vzhľadom na tento veľký nápor možno očakávať dopravné obmedzenia najmä v prvý deň konania festivalu, to znamená vo štvrtok," uviedol Kudlička.



Kolóny sa môžu podľa neho vytvárať na ceste I/9 pri Veľkých Bierovciach, Trenčianskych Stankovciach, Trenčianskej Turnej, na diaľnici D1 v križovatke Trenčín-juh, na križovatke ciest I/9 a I/61 v katastri obce Chocholná-Velčice, v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turná v Trenčíne a podobne. "Okrem tvorby kolón je potrebné počítať so zvýšeným pohybom chodcov na cestách," upozornil.



Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne v tejto súvislosti žiada účastníkov cestnej premávky o disciplinovanosť a vzájomnú ohľaduplnosť, rešpektovanie dopravných značiek a najmä sledovanie situácie v cestnej premávke. "Počas celej doby trvania festivalu bude polícia vykonávať opatrenia, ktoré sa okrem riadenia a dohľadu nad cestnou premávkou budú zameriavať na kontrolu dodržiavania zákazu vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok, či používanie reflexných prvkov chodcami," dodal Kudlička.