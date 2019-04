Pre spor s Ľubicou je v Kežmarku petícia, ktorá pôjde až k premiérovi

Od utorka majú obyvatelia možnosť podpísať petíciu za zachovanie časti sídliska Juh v kežmarskom katastri.

Kežmarok 30. apríla (TASR) – Pre spor o pozemky s obcou Ľubica odštartovalo mesto Kežmarok petíciu, podpisy chce odovzdať premiérovi. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák v tejto súvislosti uviedol, že členovia petičného výboru oslovujú v prvom rade obyvateľov dotknutého územia na sídlisku Juh.



Od utorka majú možnosť podpísať petíciu za zachovanie časti sídliska Juh v kežmarskom katastri. Ferenčák tvrdí, že obyvatelia sporného územia sú Kežmarčanmi a aj nimi chcú zostať. „Tento krok má byť jasným prejavom ich vôle,“ zdôraznil s tým, že petíciu môžu podpísať všetci občania starší ako 15 rokov, v prvom týždni bude organizovaná pre obyvateľov dotknutého územia. Členovia petičného výboru počas najbližších dní osobne navštívia všetky bytové domy v tejto časti. Neskôr budú môcť petíciu podpisovať aj obyvatelia Kežmarku, ktorí žijú v iných častiach mesta.



„Petícia je adresovaná predsedovi vlády Slovenskej republiky, keďže máme za to, že práve on je tou osobou, ktorá sa vie zastať ľudí a komunikuje aj s ministerstvom spravodlivosti či pôdohospodárstva. Tieto ministerstvá musia jasne definovať, kde môže byť uplatnená vôľa občanov,“ skonštatoval Ferenčák. Členkou petičného výboru je aj Daniela Anovčinová, ktorá tvrdí, že susedná obec sa stále nevie stotožniť s tým, že obyvatelia sídliska chcú byť Kežmarčanmi. „Dúfam, že po tejto petícii už bude koniec a spor dopadne v prospech Kežmarčanov. Nasťahovali sme sa do Kežmarku, nie do Ľubice,“ povedala.



Súčasná petícia je už tretia, odkedy sa Ľubica v roku 1992 odčlenila od Kežmarku. Koncom mája minulého roka Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor, vykonal zámenu pozemkov na katastri a zároveň zmenu katastrálnej hranice. Urobil tak na základe uznesenia vlády z 31. mája 2005. Obec Ľubica podala na tento úkon správnu žalobu, ktorej odkladný účinok priznal Krajský súd v Prešove vo februári tohto roka.



Starosta Ľubice Ján Kapolka tvrdí, že obec v tomto spore postupuje a bude postupovať v zmysle zákona. Je presvedčený, že zápis katastrálneho odboru z mája 2018 bol nezákonný. Tento spor sa podľa neho nedá vyriešiť vzájomnou dohodou tak, aby obe strany boli spokojné. Najväčší problém tejto kauzy vidí v tom, že mesto Kežmarok si nárokuje územie Ľubice, ktoré bolo historicky vždy územím obce.