Pre výstavbu križovatky v Prešove je obmedzená premávka

Polícia odporúča vodičom využívať hlavne križovatku Volgogradská – Levočská, aby bola Ulica Vlada Clementisa počas stavebných činností čo najmenej dopravne zaťažovaná.

Prešov 7. novembra (TASR) – Pre výstavbu križovatky Vlada Clementisa - Levočská v Prešove je od stredy do nedele (11.11.) obmedzená premávka na Ulici Vlada Clementisa. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



Ako uviedol, bude tam realizovaná pokládka podkladových asfaltových vrstiev a následne bude položený mikrokoberec.



"V danom období v čase od 07.30 h do 15.30 h si stavebná činnosť vyžiada výrazné spomalenie a obmedzenie premávky. Doprava bude púšťaná priebežne vo voľnom jazdnom pruhu so šírkovým obmedzením," vysvetlil Džobanik. Polícia preto odporúča vodičom využívať hlavne križovatku Volgogradská – Levočská, aby bola Ulica Vlada Clementisa počas stavebných činností čo najmenej dopravne zaťažovaná. Polícia zároveň počas tohto obdobia zvýši v danom mieste výkon služby k zabezpečeniu plynulosti cestnej premávky.