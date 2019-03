Pre výstavbu obchvatu musia vodiči v sobotu rátať s obmedzeniami

Krátkodobé obmedzenie bude na ulici Bajkalská v oboch smeroch.

Bratislava 30. marca (TASR) - Pre výstavbu bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, musia vodiči na ulici Bajkalská v Bratislave počítať v sobotu medzi 8.00 a 10.00 h s krátkodobým obmedzením. Informovali o tom koncesionár projektu výstavby spoločnosť Zero Bypass Limited spolu so zhotoviteľom D4R7 Construction na sociálnej sieti s tým, že dôvodom je preložka veľmi vysokého napätia.



Krátkodobé obmedzenie bude na ulici Bajkalská v oboch smeroch. "Na zjazde z diaľnice D1 v smere z Trnavy do centra, na zjazde D1 v smere z Prístavného mosta do centra, na nájazde na Prístavný most v smere z Bajkalskej ulice a na zjazde z ulice Bajkalská smerom na ulicu Prístavná," spresnil stavebník.



Celkovo má ísť o niekoľkominútové obmedzenia z dôvodu bezpečnosti dopravy.