Pre Wimmera je v Starom Meste prioritou bezpečnosť, poriadok a čistota

Bratislava 6. novembra (TASR) – Bezpečnosť, poriadok a čistota sú tri hlavné priority kandidáta na starostu bratislavského Starého Mesta Štefana Wimmera. O kreslo šéfa staromestskej samosprávy v tohtoročných komunálnych voľbách bojuje tento slovenský režisér, hudobník a producent ako nezávislý kandidát.



"Spoločnými silami by sme mali zvládnuť, aby už prišiel jeden človek, ktorý niečo v živote dosiahol a chce urobiť niečo aj pre svoje mesto. Mal by to byť človek, ktorý tu chodí celý deň, stretáva sa s ľuďmi, vidí starosti a neduhy. Všetko sa dá vyriešiť," skonštatoval v utorok na tlačovej konferencii Wimmer.



Za základ vo všetkých oblastiach považuje poriadok, od ktorého sa všetko odvíja a bez ktorého nič neplatí. Zaviesť poriadok plánuje napríklad aj do označovania ulíc v meste. "Začnem s prehľadným označením ulíc Starého Mesta a očíslovaním budov, lebo sa v tom ani Boh nevyzná. Aby obyvatelia vedeli, do ktorej časti mesta patria," poznamenal Wimmer.



Poriadok by chcel zaviesť aj do samotných ulíc, z ktorých by podľa neho mali zmiznúť "žobráci a asociáli." Vie si skôr predstaviť oživenie priestranstiev kultúrou, hudobníkmi "vyššej kvality". Dopomôcť by tomu mohli napríklad letné trhy na Hviezdoslavovom námestí od polovice mája do polovice septembra. O čistotu by sa mali postarať napríklad čaty ľudí berúcich podporu.



Na bezpečnosť by mali dohliadať posilnené hliadky mestskej polície s väčšími kompetenciami. "Nie je možné, aby tu skákal Angličan do fontány. Nech to skúsi v Londýne, dám mu aj letenku," podotkol Wimmer. Policajné hliadky požaduje posilniť najmä od štvrtka do nedele, keď "sem chodia aristokrati z liverpoolských dokov". Polícia by sa nemala prevážať na autách, nie vždy pomôžu aj bezpečnostné kamery, "lebo kým príde polícia, skutok sa trikrát nestal".



Navrhuje tiež zrýchliť a zjednodušiť stavebné konania v súlade so zákonom, zrekonštruovať cestnú sieť a kanalizáciu, prepojiť Bratislavský hrad so Starým Mestom, obnoviť cestné prepojenie zo Slávičieho údolia na hradný kopec, v spolupráci s mestom vybudovať denný stacionár pre seniorov, parkovanie riešiť napríklad aj budovaním garáží pod domami v prípadoch, kde to statika povoľuje. Zároveň by chcel vytvoriť podmienky na návrat trvalých obyvateľov Starého Mesta.



Štefan Wimmer je jedným z ôsmich kandidátov na starostu. Jeho protikandidátom je súčasný starosta Radoslav Števčík, ktorý kandiduje ako nezávislý. Starostom chce byť i poslanec mestskej časti, hlavného mesta i Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Martin Borguľa a taktiež miestna poslankyňa Barbora Oráčová, obaja nezávislí kandidáti. S podporou sedemkoalície SaS, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska a OKS a hnutí OĽaNO, Sme rodina, NOVA a KDH ide do boja urbanistka, bývalá odborná zamestnankyňa bratislavského magistrátu a súčasná poslankyňa BSK Zuzana Aufrichtová.



Národná koalícia nominovala podnikateľa Vladimíra Hudeca, strana Starostovia a nezávislí kandidáti posiela niekdajšieho poslanca a prednostu miestneho úradu Svena Šovčíka. Za Stranu moderného Slovenska (SMS) kandiduje IT konzultant Michal Šulek.